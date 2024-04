Kritizirali je zbog 'naboranog' trbuha: Jennifer Lopez pojavila se u trapericama od 620 eura

Jennifer Lopez (54) zaplijenila je pozornost fotografa u šetnji New Yorkom. Uvijek sređena pjevačica i glumica izašla je u pomalo neobičnom izdanju, nosila je široku vestu, zimske čizme, a od znatiželjnih se pogleda pokušala sakriti iza sunčanih naočala.

U središtu kombinacije ipak su bile traperice. Riječ je o širokim i 'prljavim' trapericama brenda Acne Studios, čije je kreacije J.Lo nosila i ranije. Koštaju 620 eura, a obožavatelje nisu oduševile.

Jennifer Lopez keeps it casual as she steps out in NYC | Foto: REES, ULRA

- Želim joj ući u ormar i baciti ove hlače - glasio je jedan od komentara na Twitteru.

Prisjetimo se, Lopez je nedavno privukla pregršt negativnih komentara nakon što su je paparazzi ulovili u šetnji gradom, za koju je odabrala kratku majicu koja joj je otkrila trbuh.

Naime, njezin trbuh nije bio niti približno ravan i zategnut kao što je na fotografijama koje objavljuje na društvenim mrežama, pa su joj obožavatelji poručili da bi mogla biti malo iskrenija oko svog izgleda.

Jennifer Lopez shows off her abs in the Big Apple! | Foto: VIKO

'Sve je laž', 'Tko ide u teretanu s tako savršenim makeupom?', 'Oprosti, ali tko je ovo?', bili su samo neki od komentara.