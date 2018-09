Krolo i Siniša vježbaju i nakon sudjelovanja u 'Životu na vagi'

Pobjednik prve sezone showa 'Život na vagi' Ivan Krolo (32) je postavio fotografiju na Instagramu na kojoj pozira sa zvijezdom prošlogodišnje sezone - Sinišom (33). Slika je oduševila njihove pratitelje koji su zaključili da se marljivi duo i danas trudi zdravo živjeti te da su loše prehrambene navike daleko iza njih.

Siniša i Ivan izgubili su puno kilograma tijekom sudjelovanja u showu, a izgleda s vježbanjem i zdravim životom nastavili su sve do danas. Bivši kandidati su pozirali i u društvu njihove trenerice Sanje Žuljević, a pridružila im se i voditeljica Renata Sopek.

- Ljudi me i dalje zaustavljaju na ulici, žele moj autogram i slikati se sa mnom. Nevjerojatno je koliko me ljudi i dalje prepoznaju - rekao nam je nedavno Varaždinac Siniša Pšak. On je u show ušao sa 191,3 kg i u njemu izgubio 70 kg. Da se prijavi u show, presudila je spoznaja da bi mogao imati problema sa zdravljem.

- Trudim se što češće ići u teretanu, ali zbog posla ne stignem uvijek. Uglavnom se od dva do tri puta na tjedan bavim tjelesnom aktivnošću - priča Siniša. Na jesen planira ići na operaciju jer želi odstraniti višak kože koji mu je ostao zbog velikoga gubitka težine.

Foto: rtl

Ostao je u dobrim odnosima s kandidatima iz showa, a najčešće se čuje s Dorianom Crnkovićem, Mladenom Ivišom, Ivanom Stapić, Josipom Mareljom i Paškom Karlom.

Foto: Privatni album

Šarmantni teniski trener Ivan Krolo je u 'Životu na vagi' izgubio 45 kilograma. Krolo je, nakon što je pobijedio u showu te osvojio 150.000 kuna, nastavio trenirati. Nakon svojeg iskustva mršavljenja u showu, Splićanin daje savjete svima koji se bore s kilogramima.