Krunidba kraljice Elizabete II. ušla je u povijest, evo i zašto

Kada je imala samo 11 godina, 1937. godine, Elizabeta je gledala svog oca, Georgea VI, kako i službeno postaje kralj na velikoj i raskošnoj ceremoniji. Svega 16 godina kasnije, dok je bila na putovanju, mlada Elizabeta doznala je kako joj je otac preminuo te da kraljevske dužnosti nasljeđuje ona.

721933381 | Foto: Profimedia

Milijuni su iščekivali krunidbu do tada voljene princeze, a zatim je, na zahtjev same Elizabete, došlo do povijesnog trenutka, ne samo za kraljevsku obitelj, već i za medije tadašnjice. Naime, ona je zatražila da se njena krunidba prenosi - televizijski. Oko 27 milijuna ljudi je tog 2. lipnja 1953. godine u Velikoj Britaniji pratilo krunidbu, a njih oko 11 milijuna pratilo je preko radija.

No, krunidba se gledala diljem svijeta. Prema podacima BBC-a, u SAD-u je 85 milijuna ljudi pogledalo najbitnije isječke, dok se u Njemačkoj prenosilo svih 11 sati krunidbe.

Platinum Jubilee - milestones | Foto: PA/PRESS ASSOCIATION/PROFIMEDIA

Kraljica je dala dopuštenje da u Westminsterskoj opatiji budu kamere, što su tada protumačili kao odličan korak mlade i nove vladarice da pokaže kako ide 'uz vrijeme'.

Iako je BBC predviđao da bi ovakav kraljevski spektakl mogao biti dobro popraćen, nisu se ni nadali brojkama koje su ih kasnije zatekle. Bio je to velik korak i za televiziju kao medij, ali i za modernizaciju kraljevske obitelji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:18 Britanija statue | Video: 24sata/REUTERS

Kraljica Elizabeta vlada je više od 70 godina i postala najdugovječniji britanski monarh u povijesti. Preminula je u rujnu 2022. godine, a naslijedio ju je njezin sin Charles III.