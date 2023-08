Krunoslav ima 201 kilogram: 'I onda mi je on rekao da me želi živog. Tada se sve promijenilo!'

Vozač kamiona Krunoslav Šuvak iz Lipika jedan je od kandidata koje ćemo od 4. rujna pratiti u sedmoj sezoni 'Života na vagi', a Krunoslav svoju transformaciju započinje s 201 kilogramom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Probleme s težinom veže još uz osnovnu školu, kada je imao nesuglasica s učiteljima zbog čega je dobivao loše ocjene. No njegovi ozbiljni problemi s težinom počeli su u dobi od osamnaest godina kada ga je ostavila djevojka.

- Do petog osnovne sam bio relativno normalne građe. Mislim, uvijek sam bio malo teži, ali zato što sam imao dosta fizičke aktivnosti doma kako sam radio na selu uglavnom. Ali u petom razredu su počeli problemi u školi i tu su krenule i kile. Sve je to zbog mog slabog karaktera i da mogu nešto promijeniti u životu, više bih se trudio oko svoje težine, ne bih si dozvolio to što jesam. Najveći mi je strah da se ne razbolim i budem drugima na teret - rekao je kandidat 'Života na vagi' za RTL.

Foto: RTL

U show se prijavio zbog kuma.

- Prekretnica je bio čovjek kojem sam bio kum u svatovima. Rekao mi je: 'Kume, ja hoću da ti budeš živ, da puno godina doživimo zajedno, a ako nastaviš ovako, to se neće dogoditi. Zajedno i da vozimo kamione, da možemo feštati i ići u teretanu, zabavljati se.' - ispričao je.

U nekoliko navrata pokušao je skinuti kilograme, a dva puta mu je to i uspjelo.

- Probao sam dijetu deset posto, tu sam izgubio u tri i pol mjeseca tridesetak kilograma. I kad sam radio u Splitu prije dosta godina, tu sam dosta pješačio pa sam izgubio nekih 35, 40 killa - objasnio je.

Otkrio je i što bi najviše volio.

- Neostvareni mi je san osnivanje obitelji - istaknuo je.

Foto: RTL

Prijatelji i obitelj upozoravali su ga na kilograme, ali kaže na jedno uho mu je ulazilo, na drugo izlazilo. Priznaje i da je ponekad bio lijen.

- Dođem s posla umoran jer u zadnje vrijeme sam radio kao vozač i jednostavno, pet dana si na terenu i kad dođeš kući, jedva čekaš samo hladan tuš i krevet. I normalno da se natrpaš u međuvremenu jer na putu je prehrana baš banana - govori te nadodaje da su mu ovi velika podrška na njegovom putu skidanja kilograma:

- Rekao sam samo nekolicini koji smiju znati, drugima nisam htio ništa govoriti. Želim da bude potpuno iznenađenje. Cimer je rekao: 'Hvala bogu, bio ti je i red'. Majka je rekla: 'Pa sine, hvala bogu. Napokon ti došlo iz guzice u glavu'.