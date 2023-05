Kruška iz grupe 'Latino' otkriva o braku, hobiju, glazbi: Moj je talent za slikanje otkrila žena

Supruga Ivana prije otprilike osam godina otkrila je da imam talent. Zamolila me da kćeri Editi nacrtam jelena za školu, samo brzinsku skicu. Bio sam ljut jer su me dečki taman čekali za tenis i kartanje. Rekao sam joj: 'Pa kaj, ne znam ja crtat', a meni je moja Ivana odgovorila: 'Ja ne znam, kaj ne bi znao?'. Ljutito sam napravio tog jelena i veli ona meni: 'Pa to je izvrsno', a ja njoj: 'Ma što tu ima biti izvrsno', kaže nam glazbenik Željko Krušlin Kruška (67).