'Kruži' video: Marija Šerifović u štiklama i s dužom kosom

Ovih dana internetom 'kruži' snimka srpske pjevačice Marije Šerifović (33) stara desetak godina koja je mnoge iznenadila zbog drugačijeg izgleda glazbenice. Pobjednica Eurosonga 2007. s pjesmom 'Molitva' u javnosti je poznata po kratkoj kosi i ležernoj odjeći, a nedavno je pokazala i zavidnu kolekciju cipela u kojoj se nisu našle niti jedne štikle.

Marija na staroj snimci pjeva pjesmu 'My all' glazbenice Mariah Carey, a ima dužu kosu, košulju, odijelo i štikle. Nastup je to na televiziji Pink, koji je izazvao brojne reakcije njezinih fanova. Mnogi su komentirali kako se uopće ne sjećaju tog imidža pjevačice.

Osim po pobjedi na Eurosongu, Šerifović je poznata i po dokumentarcu 'Ispovijest' iz 2013. u kojem je prvi put javno priznala da je homoseksualne orijentacije.

Foto: Davor Puklavec

Marija je, između ostalog, otvoreno progovorila i o porocima, odrastanju s problematičnim ocem koji je zlostavljao nju i majku, odnosu s kolegama i mnogim drugim detaljima iz privatnog života.

Mnogi će pamtiti i prošlogodišnju Marijinu podršku Jacquesu Houdeku (37) kada je na Eurosongu pjevao 'My friend', a od Srba dobio samo pet bodova.

- Srbijo sram vas bilo! Sram Vas bilo - napisala je tada pjevačica na društvenoj mreži te tako podržala svog prijatelja Jacquesa.

