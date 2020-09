'Krvavi Udbin dosje o blaženom Stepincu': Vidio je masone, a Paveliću je napisao 400 pisama

<p>Na Mediteranskom festivalu knjige u Splitu održava se promocija knjige "Krvavi Udbin dosje o blaženom Stepincu" čija je autorica <strong>Tea Kvarantan Soldatić</strong>, ugledna politička novinarka 24sata. Predstavljanje moderira <strong>Damir Šarac</strong>, kolumnist i novinar Slobodne Dalmacije.</p><p>U razgovoru autorice i moderatora publika doznaje svakojake manje poznate činjenice o blaženom Stepincu.</p><p>- Masone je vidio svugdje, u svakom segmentu tadašnjeg hrvatskog društva na što je upozoravao kralja Aleksandra i patrijarha. Dobiva podršku pravoslavne crkve da se ti masoni prokažu. On je cijelo vrijeme s pravoslavnom crkvom imao dijalog - iznosi Kvarantan.</p><p>Koliko je Stepinac i u novije vrijeme aktualan, govori činjenica da je, tvrdi autorica, srpski patrijarh 2014. godine uložio protest da se zaustavi proglašenje Stepinca svetim, optužujući da je šutio za vrijeme NDH i ništa nije učinio da se spase nevini. Šarac zaključuje da se o Stepincu jedno vrijeme moglo pročitati samo da je bio ratni zločinac.</p><p>Kvarantan odgovara kako postoje pisani dokazi kako je molio da se puste zarobljenici.</p><p>- Paveliću je pisao 400 pisama. Bio je 21 susret gdje je molio da se nedužni spase. To su dokumenti crno na bijelo - poručila je autorica.</p><p>U njenoj knjizi opisuje se i susret Tita i Stepinca koji se dogodio 18 dana nakon što je izašao iz pritvora. Kvarantan dodaje kako bi voljela da Kaptol objavi sve podatke o Stepincu kako bi dobili pravi uvid u njegov život.</p><p>Najavila je da možemo očekivati još knjiga o blaženiku. U ovoj su otisnute Stepinčeve riječi iz bilješke, dosta primjenjive na današnje doba:</p><p>- U Jugoslaviji vlada masonerija, to leglo nemorala i korupcije, zakleti neprijatelj crkve i naroda. Bez masonerije ne možete doći na položaj. </p>