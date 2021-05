Nakon optimističnih prognoza koje je imala u vezi plasmana Albine Grčić (22) na ovogodišnjem Eurosongu, Ksenija Urličić (81) ima samo jedno objašnjenje za to što mlada pjevačica nije uspjela proći u finale natjecanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Znakovito je to što ni jedna zemlja iz regije nije ušla u finale. To je zato što smo nesposobni da se udružimo. Smještamo kajle jedni drugima umjesto da djelujemo zajedno. Gledajte samo kako su se Baltičke zemlje to napravile i otele nam pobjedu u Izraelu 1999. Tako se to radi, ali teško se mišu s mačkama boriti - rekla nam je Ksenija.

Osnivačica Dore ogorčena je zbog toga što se dogodilo Albini.

- Bio je to neprikosnoven nastup. Odlično je sve izvela, bila je besprijekorna, pjesma je dobra. Doduše, bilo je dosta takvih pjesama, no Albina je to izvela sjajno. Ogorčena sam jer mislim da je to strahovita nepravda prema hrvatskoj pjesmi. Moje prognoze su bile jako optimistične i bile su opravdane nakon gledanja tog nastupa. Sve je bilo jako dobro, od izvedbe do kostimografije. Ne znam što se tu moglo dogoditi. Pjesma je bila dobra, izvedba odlična. Neobjašnjivo je. No da citiram Krležu: 'Ni med popevkam' ni pravice - rekla nam je.

Ksenija je od nas doznala i za peticiju koja je pokrenuta za prebrojavanje glasova.

- Naravno da ću je potpisati, samo mi recite gdje - rekla je i dodala: - Ne znam može li se išta promijeniti, no vrijedi pokušati. Uvijek vrijedi pokušati.