Hrvatska manekenka Ljupka Gojić Mikić (39) uživa u odmoru na hrvatskoj obali. Otkad se sa suprugom Mihaelom Mikićem (41) i djecom vratila iz Japana vrijeme provodi u Hrvatskoj.

Prvo je s obitelji provela nekoliko dana u Bujama u Istri, pa su njene kćeri Jana Sienna, Mila Amelie i Mari Dana s bakom provele vrijeme u Novalji. Sada su trenutno na Braču, gdje vrijeme provode u velikoj kući uz more.

Uz njih je i Ljupkina mama Željka, koju od milja zovu Žeža, a ona je podijelila svoje dojmove s odmora.

- Staviš kuhati punjene paprike, i odeš se okupati..pa oguliš krumpir i staviš kuhati, pa se odeš okupati! Rekviziti svi na plaži, nema teglenja..djeca sama idu dole gore od najmanjeg do najvećeg! To je more iz mojih snova! - opisala je.

Ljupka i Mihael u sretnom su braku od 2006. godine, a od 2009. ima i vlastiti modni brand 'Jolie Petite.