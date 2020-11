Kulinarske sposobnosti pokazat će stjuardesa i učitelj klavira...

<p>U novom tjednu 'Večere za 5 na selu' kuhat će kandidati iz Samobora i okolice, a petero novih natjecatelja već polako zavrće rukave u želji da pokažu kakvi su domaćini i gosti. Osim ponosa što će večera jednog biti proglašena najboljom, dodatna je motivacija vrijedna nagrada.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Splitska vampirica u 'Večeri za 5 na selu'</strong></p><h3>Lukrecia Kramarić </h3><p>Lukrecia je po zanimanju stjuardesa, živjela je i radila u Dubaiju, no trenutno je nezaposlena. Dolazi iz Samobora, ima 27 godina i u slobodno se vrijeme voli baviti jogom i rolanjem. Najčešće priprema slastice, posebno veganske kolače premda nije veganka te najviše voli tajlandsku kuhinju. Kaže kako je njezino posebno umijeće kombiniranje začina i da njezino kuhanje nema mane. Dobro reagira na kritike, a kad dođe nekome na večeru, važan joj je cjelokupan dojam, a ne samo hrana. U emisiju se prijavila kako bi pokazala svoje kulinarske sposobnosti iako u šali kaže da joj je omiljena hrana - sendvič.</p><h3>Ivan Škreblin</h3><p>Ivan ima 40 godina, dolazi iz Zagreba i po zanimanju je koncertni pijanist te učitelj klavira. Unatoč činjenici da dnevno provodi i do deset sati svirajući klavir, uvijek pronađe vremena za brigu o obitelji i kuha za njih svaki dan. Kaže kako će pri ocjenjivanju u 'Večeri za 5 na selu' obraćati pozornost samo na hranu, a ne na prezentaciju ili karakter kandidata. U show se prijavio zato što jako voli kuhati, preferira mediteransku kuhinju, a iskreno priznaje kako se nada pobjedi. Zanimljivo je i da ne koristi kupovne začine, nego ih sam pravi. </p><h3>Jelena Barač</h3><p>Jelena je 35-godišnja pjevačica i performerica koja dolazi iz mjesta Pavučnjak. Premda je pjevanje njezina velika strast, jako je zanima i kuhanje, a u show se prijavila zbog izazova, druženja te kako bi promovirala svoje pjesme. Preferira tradicionalnu kontinentalnu kuhinju, a za večerom će joj, uz hranu, biti važni atmosfera i dekoracija. Kaže kako priprema tjestenine, gulaše, juhe, a najviše voli jela s mljevenim mesom. Za sebe kaže da je jako društvena, otvorena voli dobru zabavu pa je, osim promocije, i to bio jedan od razloga prijave u 'Večeru za 5 na selu'.</p><h3>Tomislav Kosar</h3><p>Prodavač Tomislav dolazi iz Svete Nedelje, ima 27 godina, a gledatelji su ga upoznali u kulinarskom showu 'Tri, dva, jedan - kuhaj!'. Član je crkvenog zbora, smatra se dobrim kuharem zato što uživa pripremajući razna jela, a posebno džemove. Preferira talijansku i tradicionalnu kuhinju, ponosi se i svojom malom farmom, a u 'Večeru za 5 na selu' prijavio se zato što voli avanture. Za sebe kaže da je veseo, komunikativan i uvijek spreman za akciju, a svojom manom u kuhanju smatra to što uvijek skuha previše hrane. </p><h3>Snježana Rešetar</h3><p>Snježana ima 60 godina, umirovljeni je tekstilni tehničar i dolazi iz mjesta Svetonedeljski Breg. Voli društvo i jedva čeka dočekati ostale kandidate u svom domu. Snježana je prava umjetnička duša - ona je pjesnikinja i voli ukrašavati svakodnevne predmete pretvarajući ih u mala umjetnička djela, a nekad je svirala i gitaru i bila prava rokerica. Prilično je ponosna na svoje kuhanje i preferira mediteransku kuhinju, a izrazito voli peći kolače od čega izdvaja samoborske kremšnite. Nema ništa protiv konstruktivne kritike, ali samo od nekoga tko o kuhanju zna više od nje. </p><p> </p>