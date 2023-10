Kultna jakna Michaela Jacksona na dražbi, vrijedi do 400.000 £

Jaknu je nosio u reklami za Pepsi 1984. i nalazi se među više od 200 komada predmeta koji se prodaju.

Vrijednost crno-bijele kožne jakne, izrađene po narudžbi za Jacksona za reklamu, između je 200.000 i 400.000 funti.

Iz prve je u nizu reklama za bezalkoholno piće u kojima je bila superzvijezda.

Reklama se danas najviše sjećaju jer se tijekom jednog snimanja Jacksonu zapalila kosa i zadobio je opekline nakon problema s pirotehnikom.

No, tom je prilikom na sebi imao drugu jaknu.

Predmet će se naći na dražbi prodavača kostima i rekvizita Propstore, zajedno s La Rocka jaknom Georgea Michaela, koju je nosio dok je svirao duet s Arethom Franklin 1987. godine.

Na toj će se dražbi također moći kupiti umetak za kosu u obliku košnice koji je Amy Winehouse koristila 2007. za glazbeni video You Know I'm No Good, pjesme s njezina posljednjeg albuma Back To Black.

Ostale memorabilije koje idu na prodaju uključuju predmete koji se odnose na Davida Bowieja, Elvisa Presleya i Beatlese.

Gitara Gibson koja je pripadala Angusu Youngu iz AC/DC-a mogla bi postići cijenu do 120.000 funti, dok se kopča remena koja je pripadala Johnu Lennonu procjenjuje na 60.000 funti.

