Kultna komedija 'Hotel 88' stiže u Kazalište Kerempuh

'Hotel 88', kultna beogradska predstava koju je pogledalo više od 100.000 gledatelja, ovog petka u Kerempuhu u dva termina

Jedna od najgledanijih regionalnih komedija, beogradska predstava 'Hotel 88', nakon duže pauze ponovno pred zagrebačkom publiikom. Na zahtjev publike, igrat će se u dva termina u danu, u petak, 20.03. od 18:00 i 20:00.

Foto: PROMO

Kasniji termin već je tjednima rasprodan, dok su za raniji termin posljednje ulaznice u prodaji.

Od svoje premijere 2017. godine do danas, predstava „Hotel 88“ stekla je status kultne komedije. Izvedena je više od 600 puta diljem svijeta, a pogledalo ju je više od 100.000 gledatelja.

Foto: PROMO

Viktor i Ana dolaze u luksuzni hotel na moru kako bi ondje proveli savršen medeni mjesec. Sandra i Marko dolaze u isti hotel, s potpuno istim planom. Sve bi bilo idilično da Viktorova Ana i Sandrin Marko nisu nekada bili u vrlo burnom braku.

Kad ste čuli izraz „medeni mjesec“, vjerojatno ste pomislili na romantičnu priču. Međutim, kada se na istom medenom mjesecu sretnu bivši supružnici – svaki sa svojim novim partnerom – romantika vrlo brzo preraste u urnebesnu komediju.

Foto: PROMO

Tijekom jedne noći u Hotelu 88, životi ovih likova doživjet će niz nepredvidivih i komičnih obrata.

U predstavi igraju Tamara Krcunović, Andrija Kuzmanović, Jelisaveta Orašanin i Vladimir Aleksić, popularni glumci dobro poznati publici s kazališnih scena te iz brojnih filmskih i televizijskih uloga.

Foto: PROMO

'Hotel 88' je romantična priča koja predstavlja jedinstveni spoj suvremenog ambijentalnog teatra i tradicionalne komedije situacije. Sa statusom najgledanije komedije na Balkanu ova predstava već godinama donosi svoju prepoznatljivu toplinu, humor i ritam svakoj publici.

Osim u Zagrebu, predstava će se igrati i Sisku (19.3.), Ljubljani (22.03.), Rijeci (23.03.) i Osijeku (24.03.).