Kultni 'Fargo' objavljen je prije 30 godina: Prijetnje psu braće Coen, snijega nije bilo...

Tri desetljeća nakon premijere "Fargo" mnogi smatraju najboljim filmom u karijeri braće Coen i jednim od najvažnijih filmova 90-ih. Ovaj "snježni" noir spojio je kriminalističku priču i crni humor na način kakav dotad nije bio uobičajen. Imao je sedam nominacija za Oscara, osvojio je dva zlatna kipića, a kritika je imala samo riječi hvale za Frances McDormand, Williama H. Macyja i Stevea Buscemija koji su utjelovili glavne likove.

Radnja "Farga" prati Jerryja Lundegaarda, nespretnog prodavača automobila koji organizira otmicu vlastite supruge kako bi iznudio novac od bogatog tasta. Plan, naravno, pođe po zlu i pokreće niz nasilnih događaja koje počinje istraživati trudna policijska načelnica Marge. Zanimljivo je da naslov filma zapravo pomalo vara. Iako se prva scena odvija u gradu Fargo u Sjevernoj Dakoti, većina radnje smještena je u gradovima Brainerd i Minneapolis u američkoj saveznoj državi Minnesoti. Braća Coen kasnije su priznala da im je jednostavno "Fargo" zvučao upečatljivije.

Glumac William H. Macy trebao je dobiti tek manju ulogu detektiva u kultnom crnohumornom krimiću, no Joel i Ethan Coen imali su drukčiju ideju. Pitali su ga želi li pročitati scenarij za glavnu ulogu, onu očajnog prodavača automobila Jerryja Lundegaarda.

- Naravno da želim! - odgovorio im je Macy. Te je večeri naučio scenarij napamet i već sljedeći dan otišao na audiciju. Međutim, da bi bio siguran da će dobiti ulogu, odlučio je napraviti još jedan potez. Odletio je u New York, gdje su boravila braća Coen, i pokušao ih uvjeriti na svoj način.

- Rekao sam im kako se bojim da će potpuno uništiti film ako angažiraju drugoga glumca za glavnu ulogu. Saznao sam da je Ethan nedavno dobio psića te sam mu rekao da ću mu ubiti ljubimca ako mi ne da ulogu - komentirao je Macy za Guardian. Redatelji su se nasmijali i Macy je dobio ulogu koja će obilježiti njegovu karijeru. Glumci se i danas s oduševljenjem prisjećaju scenarija. Prema Macyju, dijalozi braće Coen mogu se usporediti s radom dramatičara Davida Mameta.

- Njihov dijalog ima ritam, melodiju i gotovo poetsku strukturu. Riječi su toliko precizne da nijedan glumac ne može smisliti bolju improvizaciju - rekao je Macy. Sličan dojam imao je i glumac John Carroll Lynch, koji je u filmu igrao Margeina supruga Norma. On tvrdi da je scenarij bio "remek-djelo već od prve stranice".

Ironično, snimanje filma koji je poznat po snježnim pejzažima pratila je neobična poteškoća - snijega gotovo da nije bilo. Zbog toga je raspored snimanja promijenjen, a ekipa je morala putovati sve dalje prema sjeveru kako bi pronašla odgovarajući krajolik. Na kraju su se morali poslužiti i strojevima za umjetni snijeg kako bi stvorili atmosferu ledene Minnesote. Lynch se prisjetio kako je zbog naglih promjena rasporeda hitno doputovao na snimanje scena u spavaćoj sobi s McDormand. Toliko je bio iscrpljen od putovanja da je između scena zaspao u krevetu pokraj njezine dublerice, a ekipa ga nije htjela probuditi.

Glumci su komentirali u nekoliko intervjua kako je atmosfera na snimanju bila iznenađujuće mirna, a zasluge za to su pripisali upravo braći Coen.

Po pričama mnogih, Joel je smiren i gotovo zagonetan, dok je Ethan energičan i stalno u pokretu. Upravo je Joel suprug glumice Frances McDormand, koja je zvijezda nekoliko njihovih filmova. Za ulogu trudne policijske načelnice Marge Gunderson osvojila je i Oscara u kategoriji najbolje glumice. U intervjuu za Bomb Magazine još je 1996. godine komentirala kako s Joelom i Ethanom inače ne razgovara o scenarijima dok ih pišu jer nije spisateljica, no o biranju glumaca uvijek ima nešto reći. Scenarij za "Fargo" sa suprugom je komentirala tek nakon što ga je pročitala i pristala glumiti u filmu.

- Razgovarali smo o dvjema stvarima, jutarnjim mučninama u filmu i liku Mikea Yanagite kojeg je utjelovio Steve Park. Joel i Ethan su mi rekli kako Margein lik žele razviti u nešto drukčijem kontekstu te nisu htjeli da se veže samo uz supruga i slučaj ubojstva na kojem je radila. Svidjelo mi se to, no čitavu priču nisam potpuno shvatila sve dok nisam vidjela gotov film - ispričala je svojedobno McDormand, koja je priznala da joj je uloga trudne policajke bila izrazito izazovna.

Unatoč preciznom scenariju braće Coen, bilo je mjesta i za spontanost. Macy je tijekom jedne scene u autosalonu počeo crtati po papiru, a Ethan Coen je to snimio preko njegova ramena i scena je završila u konačnoj verziji filma. Macy je također predložio komičnu scenu u kojoj Jerry vježba telefonski razgovor s tastom, što je jedan od najneugodnijih i najsmješnijih trenutaka u filmu.

Svi glumci su čitali istu knjigu tijekom priprema za snimanje kako bi prilagodili svoj naglasak onome u Minnesoti. Posebne zahtjeve imao je Joel Coen. Zamolio je McDormand i Johna Carrolla Lyncha da osmisle pozadinsku priču za svoje likove kako bi ih bolje dočarali. Odlučili su da su se Norm i Marge upoznali dok su radili u policiji, a kada su se vjenčali, morali su odabrati tko od njih mora dati otkaz. Budući da je Marge bila bolja policajka, Norm je dao otkaz i počeo se baviti slikanjem.

Tri desetljeća kasnije "Fargo" ostaje primjer kako kombinacija izvrsnog scenarija, posebnog humora i snažnih glumačkih izvedbi može stvoriti film koji nadilazi žanrove i postaje klasik. Američka premijera filma bila je 8. ožujka 1996. godine, no "Fargo" je službeno premijerno prikazan u svibnju iste godine na filmskom festivalu u Cannesu, gdje je bio i u konkurenciji za nagradu Palme d'Or. Osim Oscara za najbolju glumicu, film je braći Coen donio i zlatni kipić za najbolji scenarij.