Kultni junak Corto Maltese: Moreplovče, sretan ti rođendan

<p>Može biti 133. ili 53., ovisno gledamo li datum rođenja ovog najvećeg stripovskog moreplovca ili, pak, godinu kad je ovaj izmišljeni junak debitirao u “Baladi o slanome moru”.</p><p>No krenimo redom. Talijanski crtač stripova Hugo Pratt stvorio je Corta Maltesea 1967. za već spomenutu avanturističku zbirku kratkih priča, gdje je krijumčar i pirat u doba Prvog svjetskog rata na pacifičkim otocima.</p><p>Tko je zapravo Corto Maltese? Rođen je u Valletti 10. srpnja 1887. kao sin britanskog mornara iz Cornwalla i ciganske vještice s Gibraltara. Kad je otkrio da nema liniju sudbine na dlanu, urezao ju je sam koristeći očev nož. Tako je mladi pustolov odlučio da bude krojač vlastite sudbine. Kao i većina junaka koji su lutali svijetom u prvim desetljećima 20. stoljeća, Corto se trudio da bude neutralan i samozatajan, ali je instinktivno pomagao onima u nevolji i potlačenima. Zbog čega je dobio nadimak “skitnica zlatnog srca”. Što je više bio slobodniji i više lutao, bez nekog posebnog cilja, to je više bio melankoličan.</p><p>Osim u 1. svjetski rat, put je ovog usamljenika često zagledanog u more i uvijek odjevenog identično, u mornarsku jaknu i s kapom, odveo i u građanski rat u Rusiji nakon Oktobarske revolucije. Naravno, kakav bi to bio pustolov kad po stripovskom putu ne bi sreo neke osebujne likove kao što je on. Jack London, Ernest Hemingway, Herman Hesse, James Joyce, Enver-paša..., neki su s kojima se družio. Hugo Pratt je zavolio stripove u logoru Diredaoua, u kojemu je završio kao 10-godišnjak s majkom godinu dana nakon oslobođenja Etiopije 1941. Nabavljao ih je od čuvara, a uz pomoć Crvenog križa odlazi u Italiju. Sa 17 godina Pratt izdaje prvi strip. Sve Cortove pustolovine pretočio je u 12 grafičkih romana, a mnogi smatraju da je Maltese zapravo oličenje Prattova nomadskog duha. Snimljeno je i nekoliko dugometražnih crtanih filmova.</p>