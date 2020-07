General Woo i Target za IN Magazin su predstavili novu pjesmu, govorili o davnim danima uli\u010dne slave, ali i sada\u0161njim vremenima te ispri\u010dali za\u0161to misle da su ponovno aktualni.\u00a0

-\u00a0Ovo nam je stvar za zagrijavanje. Imali smo i prije tradiciju da prvo bacimo neku stvar koja je neoptere\u0107ena i da poka\u017eemo kako repamo, neka tema bezazlena. I onda poslije udarimo s ne\u010dim ja\u010dim,da potaknemo masu.\u00a0Mo\u017eda je taj prekid dobro do\u0161ao stvarala\u010dki. Bilo pa pro\u0161lo, moralo je tako biti. Da bi nam danas bilo bolje. Da bi danas do\u0161lo do ovoga. Nismo se mi ni onda ne\u0161to sva\u0111ali, do tog jednog trenutka dok smo se po\u010deli sva\u0111ati. Sad smo stariji, nema\u0161 nekih problema mladena\u010dkih. Tako da smo sad normalni, nema sva\u0111anja, razgovaramo normalno i radimo. Ozbiljniji smo. Znamo sto ho\u0107emo u mjuzi i to je to - tvrde.

Tram 11 pripremio je oko 25 novih pjesama, od kojih \u0107e se petnaestak na\u0107i na novom albumu kojeg Woo i Target planiraju objaviti do kraja godine. Dugo ih, kako ka\u017eu, nije bilo, ali sad opet misle ozbiljno.\u00a0