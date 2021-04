U pandemiji koronavirusa jednom ugostiteljskom sektoru je posebno teško. O njima se malo priča, a njihovo poslovanje je mahom na koljenima. Takva je priča i kultnog splitskog kluba "Judino drvo", omiljenog okupljališta svih željnih dobre vibracije. Zbog nemogućnosti plaćanja najma prostora morali su pomoć tražiti od svih onih koji žele da ovo mjesto postoji i nakon pandemije. Pokrenuli su GoFundMe kampanju i uspjeli su!



- Kampanja je završila prije nekoliko dana i jako smo zadovoljni kako su ljudi reagirali. Stvorila se baš neka dobra energija. Uspjeli smo skupiti 2500 eura, dobili smo donacija i mimo GoFundMe kampanje i uspjeli smo pokriti sve dugove za najam. Nadamo se da neće biti potrebno više na ovakav način apelirati na ljude – kaže nam Miro Burić, vlasnik kluba "Judino drvo".









Ne može dovoljno, kaže, zahvaliti svima koji su im dali vjetar u leđa i poslali im poruke podrške.

- Uskoro ćemo u klubu pokrenuti školu glazbe, plesa i glume. To nam je bio projekt odavno, ali sada smo to uspjeli dovesti do realizacije. Oni koji su zainteresirani za tečajeve sve informacije moći će pronaći na našim Internet stranicama. Pa i kad klub konačno počne raditi, škole će ostati. U sklopu kluba uskoro ćemo otvoriti i fast food. Radimo sve samo da preživimo – kaže nam Burić. Dodaje nam kako nije lako izdržati i održati se. Predugo sve ovo traje.



- Što se tiče klubova svjedoci smo da se nas najmanje spominje. Nitko nema sluha. Mi se samo možemo nadati da ćemo u srpnju otvoriti svoja vrata – kaže nam Burić koji trenutačno priprema najdraži mu projekt, "Barbarinac – Island of Love".

A da klubovima nije nimalo lako dokazuje i priča Split Circusa, jednog od od rijetkih klubova koji je bio pozornica i onim velikim, ali i amaterskim klubovima iz cijele regije. Oni su prošli tjedan zavijek zatvorili svoja vrata.