Kut snimanja, Photoshop ili? Majin dekolte sve je bujniji...

I ovoga je puta glavni 'krivac' za Majin stajling bio modni stilist Marko Grubnić, koji osim nje odijeva još i pjevačice Nives Celzijus i Indiru Levak. Dame se jedva čekaju uslikati u onome što je Marko za njih osmislio

<p>'Glamur je uvijek u modi', napisala je sinoć na svom Instagram profilu pjevačica<strong> Maja Šuput Tatarinov </strong>(41). Pozirala je u haljini koja je mnogima zagolicala maštu jer je imala veliki prorez na nogama, a u fokus je stavila i njezino poprsje.</p><p>Upravo je to bila tema rasprave na društvenim mrežama. Gledateljima, i Majinim vjernim pratiteljima nije dugo trebalo da primijete kako Šuput ima nešto veće grudi nego inače pa se o tome povela rasprava. </p><p>- Digla ih je do vrata - komentirao je jedan pratitelj, a drugi se složio pa dodao: </p><p>- Nikad ti ovolike nisu bile. </p><p>I ovoga je puta glavni 'krivac' za Majin stajling bio modni stilist <strong>Marko Grubnić</strong> (37), koji osim nje odijeva još i <strong>Nives Celzijus</strong> (38) i <strong>Indiru Levak </strong>(47). Maja je imala i raskošnu periku, a gledatelji su komentirali da ih iz emisije u emisiju uvijek uspije iznenaditi modnim izričajem, ali i time da joj sve stoji. </p><p>- Ma da vreću staviš na sebe vjerojatno bi to sutra bio novi stil - pisali su. Pjevačica se početkom listopada pohvalila kako sa suprugom <strong>Nenadom </strong>(36) očekuje prinovu u obitelji. Spol bebe znaju, ali taj podatak još ne žele objaviti. </p><p>Kada su u pitanju potrepštine za bebu, kaže da su izabrali baš sve.</p><p>- A veseli me to. Pa to mi je sad prvi put. Vrlo vjerojatno, obzirom na moje godine, i zadnji, pa nek se dijete veseli - poručila je prije nekoliko dana. </p>