Kylie Jenner koristila privatni avion za svega 12 minuta leta

Kylie Jenner (24) nedavno je iskoristila privatni avion za putovanje iz Camarilla u Kaliforniji do Van Nuysa i tim potezom razbjesnila brojne obožavatelje, koji su je zbog toga kritizirali na Twitteru. Let jedne od najpoznatijih influenserica trajao je svega 12 minuta, s obzirom na to da je udaljenost gradova otprilike 60 kilometara (sat vremena vožnje automobilom).

Celebrity Jets profil je koji prati kretanje privatnih avionskih letova poznatih i slavnih. Na svom službenom Twitter profilu tako su objavili podatke o mladoj Jennerici i pratiteljima otkrili da je njezin let trajao otprilike 12 minuta. Njezino korištenje privatnih aviona zbog toga je postala goruća tema na toj društvenoj mreži.

Baš nitko nije imao riječi hvale za Kylie. Brojni korisnici kritizirali su je ponajviše zbog štete koju je nanijela okolišu. Uz to, prokomentirali su kako postoje milijuni ljudi koji nikada nisu putovali avionom, a da ih ona koristi za letove od svega par minuta.

- 80% ljudi nikada nije letjelo avionom, a Kylie ih koristi za letove od deset minuta. Pet njenih letova prošlog tjedna kraće je od 30 minuta - napisao je razočaran korisnik.

- Europa gori dok Kylie ide na letove od 15 minuta. Mogla bih sve reciklirati, kupiti svu rabljenju odjeću, kompostirati i uzgajati vlastitu hranu do kraja života, a to ne bi nimalo nadoknadilo štetu okolišu od jednog njezinog leta - dodala je tviterašica.

- Molim vas, nastavite reciklirati i smanjivati otpad kako bi Kylie mogla koristiti privatni avion; Ona ide na letove od par minuta, a ja ovdje moram koristiti papirnate slamke - nizale su se kritike.

