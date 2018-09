Kylie Jenner na snimci: 'Od devete godine me zlostavljaju'

Američka reality zvijezda Kylie Jenner (21), najmlađa članica klana Kardashian-Jenner, otkrila je kako od svoje devete godine trpi zlostavljanje zbog slavne obitelji i života pred kamerama u showu 'Keeping Up with the Kardashians'. Iako je snimka, u kojoj se pojadala, nastala još 2016., sada ju je na društvenoj mreži objavila njezina sestra Kendall Jenner (22). Na snimci se vidi kako Kylie plače i briše suze.

- Pola vas misli da sam čudna, a ostala polovica misli da sam smiješna. No ja sam zlostavljana od djetinjstva. Od strane cijelog svijeta kako mi se čini ponekad - rekla je Kylie. Dodala je kako misli da se s godinama jako dobro nosi s tim.

Foto: Harry Uzoka/Instagram

- Zlostavljači su posvuda. Ova snimka je tu da svi oni koje netko zlostavlja znaju da je važno samo njihovo mišljenje o samima sebi i da znaju da se nikad ne trebaju mijenjati. Ovo nije tu da me žalite, ovo je tu da svi oni koje netko zlostavlja znaju da nisu sami - rekla je Jenner.

Foto: Freeman/Press Association/PIXSELL

Jenner je postajala sve popularnija nakon što je 2014. povećala usta, a dvije godine kasnije pokrenula svoju kozmetičku tvrtku 'Kylie Cosmetics' koja je postigla ogroman uspjeh. Proizvodi tvrtke, između ostalog, pomažu ženama čija je želja da im usne izgledaju punije.

Foto: © Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

Američka reality zvijezda najmlađa je 'samostvorena' milijarderka u povijesti. Njezin imetak procjenjuje se na 900 milijuna dolara (oko 5 milijardi kuna). Kylie je u braku s reperom Travisom Scottom (27) s kojim ima sedmomjesečnu kćerku Stormi.

