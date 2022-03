Kylie Jenner promijenila je ime sinu: 'Više se ne zove Wolf'

Kylie Jenner (24) početkom veljače ove godine rodila je sina. Ona i dečko Travis Scott (30) na Instagramu su nedugo nakon rođenja napisali kako se maleni zove Wolf, no sada su mu odlučili promijeniti ime jer mu ne stoji.

- Naš sin se više ne zove Wolf. Nismo imali osjećaj da je to on. Htjela sam to podijeliti s vama jer vidim da posvuda piše ime Wolf - napisala je Kylie u novoj objavi na Instagramu.

Naime, Travis i poznata članica klana Jenner-Kardashian još uvijek nisu objavili fotografiju na kojoj se vidi lice novorođenog sina.

Obavijest o novom imenu Kylie je na društvene mreže stavila nekoliko sati nakon što je na YouTube-u izašao novi videozapis pod nazivom 'To Our Son' kao posveta novorođenom djetetu. U manje od 24 sata video je na online platformi pregledan preko deset milijuna puta.

Video traje 9 minuta i 40 sekundi, a u njemu su spojene sve privatne snimke koje su nastale za vrijeme njezine trudnoće. Poznata beauty influenserica u njima je pokazala i novu luksuznu sobicu te darivanje djeteta, koje je održano u uskom krugu prijatelja i obitelji prije njegova rođenja. Svi uzvanici su, tada još nerođenom dječaku, pisali želje na papir i vezali ih na posebno drvo.

Osim Kylie i Travisa te njihove kći Stormi u videu se pojavljuju Kim, Khloe i Kourtney Kardashian te njihova majka Kris Jenner, koje šalju poruku novom članu njihove obitelji.

Na samom kraju čuje se zvuk iz rađaonice u trenutku kada je Kylie rodila no, ne vide se ni ona ni sin.

