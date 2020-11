Kylie pokazala kako izgleda bez šminke: 'Usne su joj kritične...'

Najmlađa članica klana Kardashian/Jenner poznata je po estetskim operacijama. Prije nekoliko godina uvećala je usne, što joj mnogi zamjeraju. Njezini pratitelji tvrde kako izgleda puno starije

<p>Iako su joj tek 23 godine, <strong>Kylie Jenner</strong> je već napravila nekoliko prepravaka na sebi. Popravila si je nos, a estetski stručnjaci tvrde da je dovela u red i čeljust te jagodice. Kao i neke njene sestre, stavila je umetke u stražnjicu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Skandali i transformacije Kardashiana</strong></p><p>Osim toga, prije nekoliko godina povećala je usne filerima, ali nije to odmah priznala javnosti, iako su njezini pratitelji odmah primijetili kako su joj usne drukčije.</p><p>Zbog svoje transformacije sve više nailazi na kritike. Ništa drugačije nije bilo niti ovih dana. Reality zvijezda je s YouTuberom i makeup artistom <strong>Jamesom Charlesom </strong>(21) snimila video uoči Noći vještica. On ju je šminkao i radio Halloween look. James joj je na obrazu napravio četiri velike mačje ogrebotine, a uz to je na sebi nosila točkasti bodi.</p><p>No svu pažnju 'ukralo' je njezino lice, a naročito usne.</p><p>- Bila je tako slatka. Usne joj sada izgledaju poprilično loše. Ne izgledaju toliko kritično dok nosi ruž, no bez šminke jako su joj čudne. Žalosno je što djevojka od 23 godine izgleda toliko starije zbog korekcija. Lice joj je bez šminke natečeno i crveno - neki su od komentara ispod objavljenog videa.</p><p>Kylie je inače prije dvije godine proglašena najmlađom milijarderkom na svijetu. U 2020. godini ona i dalje drži ovu titulu s bogatstvom od 1.000,000.000 dolara. Međutim, prije nekoliko mjeseci ugledni američki časopis koji prati imovinske kartice najbogatijih ljudi na svijetu objavio je tekst u kojemu su njihovi stručnjaci izračunali da je Kylie namjerno napuhala brojke od prodaje kozmetike, samo kako bi se dočepala ove titule.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p><p> </p><p> </p>