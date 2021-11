Putem Instagrama javnosti se danas obratila i trudna djevojka Travisa Scotta (30), Kylie Jenner (24) s kojom već ima jedno dijete. Ona je na koncertu bila sa svojom sestrom Kendall (25).

POGLEDAJTE VIDEO:

Prije i tijekom nastupa veselo je s pratiteljima dijelila snimke i fotografije s koncerta na kojemu je njezin partner nastupao, a kaže kako je za tragediju saznala tek kasnije.

- Travis i ja smo slomljeni i razoreni. Moje molitve idu svima koji su tragično izgubili živote, bili ranjeni ili na bilo koji način povrijeđeni jučerašnjom tragedijom. Također, za Travisa kojemu je jako stalo do svih njegovih obožavatelja i za stanovnike Hustona, želim naglasiti da nismo znali da je došlo do tragičnih smrti sve do kraja koncerta. Da smo znali ranije, odmah bi zaustavili koncert. Šaljem svoju najiskreniju sućut svim obiteljima koje pate tijekom ovog teškog vremena i molit ću se za ozdravljenje svih koji su bili povrijeđeni za vrijeme ove tragedije - napisala je Jenner u Instagram priči.

Odmah nakon njezine izjave, stranim su medijima počele kružiti izjave svjedoka s koncerta koji tvrde da su sestre i ranije znale što se dogodilo jer su prolazile pored tijela i skrivale identitet, piše The Sun.

- Kendall i Kylie oko sebe su imali šest zaštitara. Nakon što se tragedija dogodila, sestre su u pratnji prolazile pored tijela stradalih i ljudi koje su oživljavali i spašavali - započeo je svjedok za isti medij.

Kaže kako su sestre cijelo vrijeme skrivale identitet.

- Spustile su glavu i trudile se da im nitko ne vidi lica. Bile su pokrivene da im nitko ne vidi reakciju, nosile su maske i kapuljače. Jedan je čovjek iznesen na nosilima ispred njih - dodao je izvor.

Fanovi su ubrzo ponovno počeli pregledavati profil poznate sestre Jenner nakon optužbi i primijetili su na jednoj od Instagram priča vozilo hitne pomoći. Naime, Kylie je snimala atmosferu na koncertu, a u dijelu videa može se vidjeti vozilo Hitne pomoći kako se probija kroz masu. Taj je klip obrisala, no kasno. 'Internet detektivi' preuzeli su ga ranije te je ponovno podijeljen putem Twittera.

Na koncertu su stradali mladi ljudi. Dvoje ih je imalo 14 i 16 godina, dvoje 21, dvoje 23, dok je sedma osoba imala 27 godina. Osma žrtva tek treba biti identificirana.

Načelnik policije u Houstonu, Troy Finner, izjavio je da su detektivi iz odjela za umorstva i narkotike pokrenuli kaznenu istragu, nakon izvješća da je netko u publici ljudima ubrizgavao drogu.