Lady Di poginula je prije 25 godina: Osvojila je srca mnogih, a na dvoru je doživjela pakao

Lady Di poginula je 31. kolovoza 1997., jedva godinu dana nakon što je prestala biti članica kraljevske obitelji 28. kolovoza 1996., što je bila posljedica razvoda od princa Charlesa. No u tih godinu dana ona je prerasla u najpoznatiju britansku ličnost 20. stoljeća. Postala je humanitarka, modna ikona, omiljena princeza koju su obožavale stotine milijuna ljudi širom svijeta.

Princ Charles je upoznao Dianu Spencer u studenom 1977. u Althorp Houseu, njenom obiteljskom imanju od 1500 hektara u Northamptonshireu u Engleskoj. Tada je došao posjetiti Dianinu stariju sestru Sarah, s kojom je izlazio u to vrijeme. Kada je u kasnijim intervjuima opisivao svoj prvi susret s Dianom ispričao je da mu je tom prilikom bila 'vrlo zabavna'.

Godinu nakon, Charles i Sarah otišli su na skijanje u Klosters u Švicarskoj. Ondje je Sarah navodno ispričala jednom novinaru da se ne bi udala za Charlesa 'bio on smetlar ili engleski kralj'. Pogođen njezinom izjavom, princ je ubrzo prekinuo vezu. Unatoč tome, obje sestre ostale su u njegovom krugu prijatelja te su se pojavile na proslavi Charlesovog 30. rođendana u Buckinghamskoj palači.

U srpnju 1980. i Charles i Diana prisustvovali su druženju u obiteljskoj kući zajedničkog prijatelja Philipa de Passa u Sussexu. Diana je tada s princem razgovarala o nedavnoj smrti njegovog voljenog praujaka, lorda Mountbattena.

- U trenutku je praktički skočio na mene. Od tada je sve krenulo - ispričala je Lady Di u dokumentarnom filmu 'Diana: Svojim riječima'. Nekoliko mjeseci nakon paparazzi su je snimili u Balmoralu, privatnom imanju kraljevske obitelji u Škotskom gorju i tada je njihova veza postala javna.

Princ Charles zaprosio je Dianu u dvorcu Windsor u veljači 1981. godine. Navodno su prije toga izašli na spoj tek desetak puta, no Spencer je pristala na brak. 19-godišnja Diana tada se našla u centru pažnje medija, što joj je ponekad vrlo teško padalo. New York Times je izvijestio kako je jednom prilikom zaplakala za volanom svog automobila.

Nakon što je par službeno objavio zaruke, novinar je upitao Charlesa jesu li zaljubljeni.

- Što god 'zaljubljeni' značilo - glasio je prinčev slavni odgovor.

Ubrzo nakon, Charles je otputovao na pet tjedana za Australiju i Novi Zeland, a njegova novopečena zaručnica ostala je u Engleskoj. Dianu su snimili kako plače na aerodromu Heathrow nakon Charlesova odlaska. Razlog je bio prinčev telefonski razgovor s Camillom Parker Bowles prije leta. Diana je kasnije u dokumentarcu izjavila kako joj je to slomilo srce.

Netom prije velikog kraljevskog vjenčanja Diana je sa sestrama podijelila svoje sumnje o princu Charlesu. Naime, pronašla je narukvicu koju je Charles izradio za Camillu. Sestre su je je uvjerile da je sada prekasno za odustajanje od vjenčanja.

Princeza Diana i princ Charles vjenčali su se 29. srpnja 1981. u katedrali sv. Pavla u Londonu. Kraljevsku svadbenu ceremoniju na televiziji je pratilo 750 milijuna gledatelja iz 74 države. Taj je datum proglašen državnim praznikom u Velikoj Britaniji a više od 600.000 građana izašlo je tada na londonske ulice pozdraviti novopečene mladence.

U lipnju 1982. rodio im se prvi sin, princ William i Diana je tada patila od postporođajne depresije. 1984. rodila je mlađeg princa Harryja, no ni to nije popravilo odnose između supružnika.

Dvije godine nakon, oboje su bili nezadovoljni brakom i imali izvanbračne afere - Charles sa Camillom, a Diana s vojnim kapetanom Jamesom Hewittom. Sve se više šuškalo o problemima u njihovom odnosu, a tokom javnih nastupa par je izgledao udaljeno i nesretno.

Andrew Morton 1992. objavljuje knjigu 'Diana: Njezina istina priča', u kojoj opisuje propast kraljevskog braka, Charlesovu vezu s Camillom i Dianinu borbu s mentalnim zdravljem. Princeza mu je u tajnosti pomagala s knjigom i dostavljala audio materijale.

Iste godine je britanski premijer John Major najavio Donjem domu da se princ i princeza od Walesa rastaju. Nakon razvoda Diana je dobila značajnu financijsku naknadu, ali joj se oduzeo status 'njezina kraljevskog visočanstva'. Nažalost, nije dugo uživala u slobodnom životu izvan kraljevske obitelji jer je godinu dana kasnije smrtno stradala u fatalnoj prometnoj nesreći u Parizu.

Iako su je pripadnici kraljevske obitelji ignorirali, njezina smrt natjerala je i samu kraljicu Elizabetu II da ne ignorira mase koje su počele pristizati pred Kensingtonsku palaču već rano ujutro, čim su čuli za Dianinu pogibiju. Dianina smrt objavljena je u pet ujutro, a već istog dana u podne ulice su bile preplavljene kolporterima koji su prodavali posebno izdanje svih dnevnih novina i tabloida s princezinom crno-bijelom fotografijom na naslovnici.

Do ranog popodneva više se nije moglo prići ogradi Dianinog doma u Kensingtonskoj palači. Cijelom dužinom ispred nje su bili poslagani deseci tisuća buketa s cvijećem, porukama, plišanim medvjedićima, njezinim fotografijama. Plačući, građani su palili svijeće, a svatko tko je imao fotoaparat u ruci bio bi otjeran uz prijetnje i povike da je paparazzo, i da su takvi ubili njihovu omiljenu Lady Di.

Šest dana kasnije, u subotu 6. rujna ulicama Londona krenula je najtužnija povorka na svijetu. Sve svjetske televizije unajmile su 50-metarske kranove za svoje snimateljske ekipe, deseci helikoptera kružili su nad središtem grada prateći Lady Di na posljednjem putovanju. Povorka je krenula iz Kensingtonske palače, a lafet sa lijesom pratili su pripadnici Kraljevske garde i policijske konjice. Put od 4,5 kilometra vodio je uz Hyde Park i Buckinghamsku palaču do palače St James i bio je prepun ljudi koji su nijemo pratili lijes na kojem su bila tri bijela buketa cvijeća - Williama, Harryja i Dianinog brata Edwarda, te bijela omotnica u kojoj je bilo Harryjevo pismo majci. Potpunu tišinu rezali su samo jecaji promatrača. U cijeloj Velikoj Britaniji nestalo je cvijeća, pa su stotine tona posebnim avionima dopremane u London iz Turske, Nizozemske, Izraela... Kako se lijes kretao ulicama, milijun i pol ljudi koji su došli ispratiti Lady Di, zasipali su ga tonama buketa. U Hyde parku izravni prijenos na dva ogromna platna gledalo je još stotinjak tisuća ljudi.

Kad je povorka došla do Buckinghamske palače kraljica Elizabetha II i suprug princ Filp naklonili su se Lady Di i tako joj odali posljednju počast. Morali su to učiniti zato da ne izazovu ogorčenje masa. No, najpotresniji prizor bio je onaj iza Dianina lijesa. Tamo su dva dječaka - 15-godišnji William i 12 godišnji Harry nijemo koračali spuštenih glava, i slijedili lafet s tijelom njihove majke. Tragični gubitak njihovog najsnažnijeg oslonca obilježio im je zauvijek živote.

