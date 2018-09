Lady GaGa i Bradley Cooper su nasmijali fanove i postali hit...

Pjevačica Lady GaGa (32) privukla je mnogo pažnje na filmskom festivalu u Veneciji na kojem promovira mjuzikl 'Zvijezda je rođena' u kojem igra glavnu ulogu. Prvo je oduševila fanove kada je odbila kišobran noseći haljinu od perja na crvenom tepihu, a potom ih nasmijala s glumcem Bradleyjem Cooperom (43).

The fact that she said “no thank you” for the umbrella...only @ladygaga could wear a Valentino Haute Couture gown & make it look flawless even in the pouring rain #AStarIsBorn #ASIB pic.twitter.com/Y692t7LqzA