Lady GaGa i zvijezde pripremili najveći virtualni koncert ikad

Svijet je stao, a glazbenih koncerata možemo se samo prisjećati. Barem onih uobičajenih, no Lady GaGa danas, 18. travnja, priprema koncert koji bi po svim predviđanjima trebao biti najgledaniji online uživo nastup u kratkoj povijesti ove discipline.

Jedna od najpopularnijih pjevačica današnjice event je nazvala 'One World: Together At Home', a okupila je velike glazbene zvijezde koje će s njom zapjevati i prikupljati pomoć. Lady GaGa je na ovaj način odlučila odati priznanje zdravstvenim radnicima koji riskiraju svoje zdravlje u borbi protiv korona virusa, ali i dodatni podići svijest o pandemiji.

Koncert bi po našem vremenu trebao početi u 20 sati, a radi se o višesatnom digitalnom spektaklu za koji je već prikupljeno više od 35 milijuna dolara donacija od sponzora, a uz glavnu zvijezdu večeri nastupit će i Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong iz Green Daya, Chris Martin, Eddie Vedder, Elton John, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Lizzo, Paul McCartney, Stevie Wonder i mnogi drugi.

Prijenos će voditi komičari Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel i Stephen Colbert, a možete ga uživo besplatno pratiti na raznim medijskim platformama i društvenim mrežama poput YouTubea, Facebooka, Twittera...