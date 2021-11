Više od godinu i pol nakon što je na inauguraciji Joea Bidena zablistala u izvedbi američke himne, Lady GaGa otkrila je dosad nepoznat detalj - bojeći se za vlastitu sigurnost, za taj svečani dan odabrala je dizajnersku haljinu koja je u sebi imala pancirku.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ne znam znaju li ljudi ovo o meni, ali da nisam ovo što sam danas, bila bih istraživačka novinarka. Kad sam bila na Capitolu, dan prije inauguracije, sjećam se da sam hodala okolo i tražila dokaze pobune - rekla je u intervjuu za britanski Vogue pjevačica (35), koja je nosila pancirku pod haljinom.

- Nitko to ne zna, ali to je bila haljina otporna na metke. Kad sam vidjela tu zlatnu golubicu, znala sam da je to to. Schiaparelli je talijanska modna kuća, htjela sam to učiniti u čast svom naslijeđu kao talijansko-američka žena. Nikad neću zaboraviti razgovor s mladićem s kojim sam bila (mislila je na američkog marinca koji ju je doveo, nap. a.). Pitao me jesam li nervozna, a ja sam rekla: ‘Da’ - otkrila je pjevačica čije odjevne kombinacije često pričaju priče te imaju skrivena značenja.

- To je jedan od najponosnijih dana u mom životu. Poput mnogih ljudi u Americi, osjećala sam duboki strah dok je Donald Trump bio predsjednik. Ispraćanje 45. i dočekivanje 46. predsjednika nešto je o čemu ću pričati djeci - otkrila je Lady GaGa.

Pjevačica je na inauguraciji otpjevala “Star Spangled Banner” neposredno prije nego što je potpredsjednica Kamala Harris položila prisegu. Naravno, sigurnost je tad bila na vrhuncu, usred političkih nemira, a savezne agencije za provođenje zakona i tajne službe pokrenule su sigurnosnu mobilizaciju koja je bila prva takve vrste u povijesti SAD-a. Prije nego što je GaGi dodijeljena čast nastupati s Jennifer Lopez na inauguraciji, vodila je kampanju za Bidena, a on ju je čak i predstavio na dodjeli Oscara 2016. godine.