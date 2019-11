Lady Gaga: 'Na lijekovima sam i imam PTSP, ali preživljavam'

Pjevačica Lady Gaga (33) za magazin Elle progovorila je o mentalnom zdravlju i važnosti dobrote u svijetu. Tako je otkrila kroz kakve je sve bolne traume i sama prošla.

Naime, Gaga su u nekoliko navrata silovali kada je imala 19 godina, zbog čega se danas bori s PTSP-om.

- Imam PTSP. Imam kroničnu bol. Neuropatsku bol koja je rezultat traume je dio mog života. Na lijekovima sam, imam i nekoliko doktora. Tako ja preživljavam. Ali guram dalje, i želim da svi oni koji se bore s nečim, da znaju, da idu dalje, da mogu sve to preživjeti, pa čak osvojiti i Oscara kao ja - ispričala je.

- Dugo sam se rezala. Samoozljeđivanje sam uspjela zaustaviti kada sam shvatila da to što radim činim kako bi pokazala ljudima da sam u boli umjesto da im kažem. Govorim ovo s mnogo poniznosti i snage. Zahvalna sam što to više ne radim i ne želim to romantizirati - dodala je priznajući kako je bila sklona samoozljeđivanju.

Nekad je mislila kako nema povratka nakon traume. Bila je u fizičkoj, mentalnoj i emotivnoj dobi. Kaže kako lijekovi djeluju, ali je terapija potrebna.

Na kraju je svima onima koji se nalaze u sličnoj situaciji podijelila koristan savjet.

- Jedna stvar koju bih sugerirala svima onima koji se bore sa suicidalnim mislima i koji se samoozljeđuju je da koriste led. Ako stavite ruke u zdjelu s ledenom vodom, to će šokirati vaš živčani sustav i vratiti vas u realnost - zaključila je.

