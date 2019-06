Lady GaGa na nastupu u Las Vegasu progovorila o prekidu

Lady GaGa (33) prvi put je progovorila o prekidu s Christianom Carinom (50), agentom Creative Arts agencije koja surađuje s američkom pjevačicom.

GaGa je na Jazz and Piano Showu u Las Vegasu, između pjesama, progovorila o vezi s Carinom, a također je predstavila novi singl 'Someone to Watch Over Me'. Pjesmu su napisali George i Ira Gershwin za mjuzikl 'Oh, Kay!' iz 1926. godine. Ovu emocionalnu baladu prvi put je izvodila pjevačica Ella Fitzgerald još 1951.

- Zadnji put kada sam pjevala ovu pjesmu još sam nosila prsten, vjerujem da će ovaj put izvedba biti drugačija - Lady GaGa se obratila publici nedvojbeno aludirajući na prekid s poznatim agentom.

Mediji prenose kako je par počeo izlaziti u veljači 2017. godine, a pjevačica je njihovu vezu potvrdila u listopadu 2018. kada ga je nazvala svojim zaručnikom.

Već u veljači ove godine, GaGa se na dodjeli nagrade Grammy pojavila pez partnera, a također, više nije nosila ni zaručnički prsten. Predstavnik zvijezde nedugo nakon toga potvrdio je da se par razišao.

GaGa se nakon emotivnog nastupa na dodjeli Oscara povezivala s glumcem Bradleyjem Cooperom, no pjevačica je ubrzo demantirala glasine. U intervjuu je potvrdila kako je nastup bio samo odraz filmske ljubavne priče.

- Ljudi su vidjeli ono što su željeli vidjeti. Ovo je ljubavna pjesma čiju smo izvedbu što više htjeli približiti filmu - zaključila je GaGa.

Američka pjevačica prethodno je bila zaručena za glumca Taylora Kinneyja, no par se razišao 2016. godine uz obrazloženje kako su ih razdvojili pretrpani rasporedi nastupa i velika udaljenost.

Lady GaGa je svoj posljednji studijski uradak 'Joanne' objavila 2016. godine, a prošle godine pojavila se u filmu 'Zvijezda je rođena'.