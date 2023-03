Lady Gaga priznala da voli biti sama: 'Često sam doma i radim, a to je ono što me čini sretnom'

Pjevačica Lady Gaga (36) rekla je u intervjuu za magazin Wallpaper da najviše vremena voli provoditi sama.

- Stvarno je lijepo imati vremena biti sam, biti ekspanzivan i znati da si dovoljan sam sebi. Voljela bih da sam to znala kada sam bila mlađa. Tada sam puno vremena provodila sama pišući glazbu, ali što sam postajala uspješnija, to sam više osjećala da mi drugi ljudi trebaju reći da sam odlična - priznala je pjevačica.

Dobitnica Oscara i 13 Grammyja tvrdi da joj je glazba jako bitna u životu te da voli raditi.

- Ne provodim puno vremena u Hollywoodu. Možda izgledam tako jer se nekada dogodi sezona dodjela nagrada pa me vidite na crvenom tepihu. Ali često sam doma i radim. To je ono što me stvarno čini sretnom - rekla je.

Lady Gaga je ispričala kako je proputovala skoro cijeli svijet te da je u najbogatijim državama vidjela najdepresivnije ljude, a u najsiromašnijim državama najsretnije. Svojim albumom 'Joanne' htjela je podsjetiti cijeli svijet i obožavatelje da su najvažnije stvari ljubav i dobrota.

- Ljubaznost je ono što će stvoriti harmoniju, a ne slava - zaključila je.

