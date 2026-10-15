Laibach objavili singl '#US' i prateći remiks s nadolazećeg albuma, u petak su u Zagrebu

Slovenski bend Laibach objavio je singl “#US” s nadolazećeg albuma “MUSICK : ENCORE”, a povodom velike turneje grupa dolazi u zagrebački klub Boogaloo u petak 16. listopada 2026. Nova pjesma naći će se na albumu koji prati trenutno izdanje “MUSICK”, a dugogodišnja suradnica Donna Marina Mårtensson sudjelovala je na pjesmi, dok prateći remiks potpisuje SILVERWINGKILLER.

Album “MUSICK : ENCORE” bit će objavljen 20. studenog 2026., a sadržava neobjavljene materijale s aktualnom albuma “MUSICK”, remikseve imena poput Fat White Family & DJ Schopenhauer, Richard X ili The Lincolnshire Poacher. Novi singl pridružuje se do sada objavljenima “This Is The End”, na kojem sudjeluje slovenska pjevačica Kaja Skrbinšek, te PUNCHBAG remiksu singla “Love Machine” na kojem gostuje Senidah. Uncut novi materijal opisuje kao “glazbenu meditaciju” dok Classic Pop kaže da je “hiperrealistični osvrt na zvuk današnjice”.

Aktualni album “MUSICK”, kao i njegovo nadolazeće prateće izdanje, donose pamtljivi pop u hiper post modernizmu.

- Možda su ovo posljednji trenutci u kojima stvaranje glazbe isključivo zbog užitka još uvijek imaju veliko značenje, prije nego strana generativna inteligencija nadjača sve nas. Pa smo zgrabili taj trenutak - poručuje Laibach.

Gosti na nadolazećem albumu donose novi pogled na Laibach. Electropop producent Richard X koproducirao je nekoliko pjesama i remikseva uključujući “Resistencia”, afrička lavica Wiyaala iz Ghane surađuje na novim verzijama pjesme “Musick”, Donna Marina Mårtensson na novoj pjesmi “#US”, a Manca Trampuš iz slovenkog benda Koala Voice na “Modern Talking”; Bojan Cvjetićanin iz Joker Out, jednog od najuspješnijih slovenskih bendova gost je na “Faith No More”, a Gregor Strasbergar iz MRFY, jednog od najzapaženijih slovenskih alternativnih projekata gost je na “Resistencia (Richard X Remix)”.

Laibach nikada nisu vjerovali u originalnost. Još od osnutka u Sloveniji osamdesetih godina prošlog stoljeća grupa koristi pastiš, satiru i aproprijaciju u razmatranju proturječja društva. Predstavlja se kao uniformirani i izvorno anonimni kolektiv, a njihova multidisciplinarna praksa obuhvaća glazbu, performans, vizualnu umjetnost, instalacije i manifestne izjave. Glazbeni opus proteže se od neobičnih interpretacija zapadnih pop-hitova i nastupa u Sjevernoj Koreji do simfonijske adaptacije romana “Alamut” Vladimira Bartola te kazališnih glazbenih zapisa (Also Sprach Zarathustra, Wir Sind Das Volk). Već više od četiri desetljeća Laibach ne samo da dovode u pitanje, nego i aktivno razgrađuju pojam takozvanog individualnog umjetničkog genija.

Ulaznice za zagrebački koncert promocije novog albuma su u prodaji po cijeni od 30 eura u sustavu Core Event, te u Dirty Old Shopu i Rockmarku.

