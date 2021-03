Ovih se dana ime Sunčice Lalić (41) našlo na oglasnoj ploči Općinskoga građanskog suda zbog duga HRT-u od 240 kuna.

Mjesečnu pretplatu u iznosu od 80 kuna, prema ovršnom prijedlogu, nije platila za tri mjeseca - siječanj, veljaču i ožujak prošle godine.

Zbog potresa u Zagrebu bivšoj manekenki stan u centru Zagreba, u Gundulićevoj, postao je neuporabljiv. Nekoliko puta, doznajemo, pojavila se na sastancima stanara na kojima se razgovaralo o obnovi zgrade, kad su je jedva prepoznali. Bivša manekenka, kažu nam stanari, nabacila je poneki kilogram, više se ne šminka i nosi uglavnom trenirke. Sunčica više ne živi u centru, a ne viđaju je ni na “špici”.

A zadnjih 15-ak godina ona i njen tadašnji partner Dragan Jurilj (50) bili su pravi predstavnici domaćeg jet seta svojim lifestyleom. Tako je ona izjavljivala da joj je trebalo dvije godine da smršavi nakon rođenja njihova sina, čije su matične stanice dali sačuvati nakon rođenja berlinskoj klinici. A u proljeće 2004. u tri sata u noći eksplodirao je i planuo njihov Audi A8 ispred njihova stana u Gundulićevoj. Vatrogasci su uspjeli ugasiti požar, a policija je isključila mogućnost podmetanja.

Kad je njihova rasna mačka Princeza oboljela od anoreksije zbog bolesti jetre i genetske malformacije, Sunčica ju je liječila bioenergijom i vodila na akupunkture, kao i na seanse reiki majstorima. Kad je Princeza ozdravila, nabavili su joj dadilju. Prije 14 godina Jurilj je izjavio kako je Princeza umalo stradala kao žrtva atentata.

- Rekao je da će pucati u našu mačku - izjavio je tad Jurilj.

Sunčica i Dragan prekinuli su 2016., a njoj je nakon toga ostala Princeza. Poslije razlaza Sunčica se okrenula duhovnosti. Išla je u Centar za razvoj energetske inteligencije, gdje se oslobađala stresa i depresije. Program djeluje tako da se pozitivnim razmišljanjem o životu i buđenjem svijesti o vrijednosti života podiže duh i razvija energetska inteligencija. Na sličan program idu i Donatella Versace, Pink i Mick Jagger.

Iako se nagađalo da je do prekida došlo zbog Draganove nove ljubavi, splitske manekenke Mije Franić (27), s kojom se poslije vjenčao, ali i rastao, kako doznajemo, Sunčica je ta koja je inicirala razlaz nakon 16 godina veze. Prijateljima je povjerila kako je počela gajiti osjećaje prema vodećem čovjeku firme iz Turske, s kojom su ulagali u termoelektrane u Babinoj Gredi. No ljubav nije zaživjela zbog njegove tradicionalne obitelji. Naime, kako doznajemo, poduzetnik iz Turske bio je u braku. Sunčicu je to dotuklo i od tada se povukla.

Da afere razbijaju brakove, dokazuje i priča iz dinastije Mamić. Zoran Mamić tako se razveo od riječke ekonomistice Ane Šikić, a sin Zdravka Mamića, Mario, okončao je brak s Monikom Kravić. Tijekom istrage o izvlačenju novca iz Dinama jedino je Zdravko Mamić sačuvao svoj brak s Marinom, samozatajnom ženom koja voli klasičnu glazbu, šetnje i odlaske u crkvu. Nevolje su je snašle proteklih dana, kad je više puta satima odgovarala na pitanja Uskokovih istražitelja.

Njezin muž preselio se u Međugorje još u lipnju 2018. kako bi izbjegao eventualno izvršenje zatvorske kazne, koja mu je pravomoćnom presudom potvrđena 15. ožujka ove godine. Zatim je on optužio niz sudaca za uzimanje mita dok je trajao sudski proces protiv njega i brata Zorana u Osijeku.

Naime, kako je sam odbjegli bivši savjetnik Dinama izjavio, supruga je bila s njim u mnogim situacijama u kojima je davao mito prozvanim sucima. Ali gospođu Mamić more i druge brige. Istom pravomoćnom presudom oduzeta joj je vikendica u okolici Ravne Gore. Ondje je sa sestrom napravila atraktivne i prostrane drvene vikendice.

- Gorski kotar za mene je pravi raj. Supruga mi je iz Mrkoplja i te su dvije stvari presudile kod odluke da napravim kuću za odmor. Planiram kupiti još 100.000 kvadrata zemlje. Vidio sam što je napravio Nadan Vidošević, mogu mu samo čestitati na ukusu, a ja ću tek odlučiti što još na tom terenu napraviti - rekao je tad Mamić.

Mislio je na imanje javnosti znano kao Nadanovi dvori. Riječ je o imanju koje se procjenjuje na deset milijuna kuna te se prostire na osam hektara. No taj ranč bio je registriran kao planinarski dom. Šuma ga dijeli od ostatka sela, a na imanju su podignute tri drvene kuće za odmor. Mještani Mamiće nisu viđali na odmoru u Gorskom kotaru, ali trava oko kuće redovno se kosila i održavala.

Prije tri godine Marini je sud blokirao i dva luksuzna stana s garažom koji se nalaze na Cvjetnom trgu i zajedno vrijede oko 9,4 milijuna kuna.

- Marinin život je obitelj. Nikad se nije dogodilo da nije skuhala ručak, ona razvozi djecu, dnevno šeće oko dva sata, četiri puta tjedno ide u crkvu na razne molitve i seminare, odlazi u kazališta i na koncerte ozbiljne glazbe itd. Ja sam u nekom drugom svijetu i taj svijet Marinu ne zanima. Ona ga poštuje, ne stvara probleme, ali u njega ne želi ući. To je osnovni razlog što su djeca ostala izolirana. Inače bi to bio ozbiljan problem. Žena ih je zaokupila drugim stvarima. Oni su primjer svega pozitivnog. Pa mi donedavno u kući uopće nismo razgovarali o mom poslu - hvalio je za Express Zdravko suprugu prije desetak godina.

Marina Mamić vlasnica je drugih nekretnina koje je suprug prepisao na njeno ime. Tako su joj odlukom suda oduzeti i šuma vrijedna 250.000 kuna te livada od milijun kuna.