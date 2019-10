Lamar priznao: 'Sada bih želio još dva dečka blizanca i gotovo'

Američki košarkaš Lamar Odom (39), bivši suprug reality zvijezde Khloe Kardashian (35) rekao je kako bi želio imati još djece, a bilo bi mu idealno kada bi dobio blizance, piše Daily Mail.

Foto: Kathy Hutchins/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

S bivšom djevojkom Lizom Morales (40) ima dvoje djece: Destiny (21) i Lamara Juniora (17), a sa sadašnjom djevojkom Sabrinom Parr želio bi imati blizance.

- Mislim da želim još djece. Dva dečka blizanca i onda sam gotov. Mislim da se Sabrina laže - rekao je košarkaš.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Podsjetimo, Lamar je s Lizom Moralez proveo deset godina, a 2000. godine ju je i zaručio. Zatim su dobili i troje djece, ali je nažalost njihov najmlađi sin Jayden, rođen 2006. godine, preminuo nakon samo šest mjeseci od SIDS-a (sindroma iznenadne smrti dojenčeta). Tragični gubitak kulminirao je njihovom prekidu, a Lamar je nakon tri godine upoznao Khloe i zaprosio je nakon samo četiri tjedna.

Foto: Tony/Press Association/PIXSELL

Također, Lamar je napisao memoare pod nazivom 'Darkness to Light' koji donose detalje o njegovoj ovisnosti o seksu. Spavao je više od dvije tisuće žena.

- Bio sam opsjednut seksom toliko dugo da se ni ne sjećam. Ovisnik sam. - rekao je Lamar. Dok je bio s Khloe u braku spavao je s drugim ženama. Ona je naposljetku otkrila da ju je varao.

- Bio sam šokiran i osramoćen. Htio sam vratiti vrijeme natrag. Htio sam to prikriti, ali to je bio tako bolestan grijeh da mi je bilo teško sakriti to. Imam problem - zaključio je Lamar.

