Mnogo je tu odricanja, htjeli drugi priznati ili ne, ali reći ću vam kako je za liniju potrebno trenirati i paziti što jedete. Osobno sam već dvije godine vegetarijanac. Pogotovo ako ste javna ličnost ili u nastanku, svejedno, morate izgledati kako treba jer to se i očekuje od vas, ispričala nam je, po struci diplomirana teologinja, Sonja Sabol (30). Ona je bila jedan od modela na najnovijoj izložbi aktova umjetnika Damira Bošnjaka "Intermezzo", otvorenoj u pulskoj Šijani. Ovo je njena druga suradnja s Bošnjakom, prva je bila u ožujku prošle godine.

- Damir i ja smo istomišljenici kad je riječ o samoj fotografiji, puno radimo kad je izložba u pitanju jer za svaku sljedeću si zadajemo stepenicu više. Naprosto ne izlazimo iz studija ako nismo zadovoljni ili radimo svojevrsni odmak, pauze kako bi moment bio uhvaćen te bi tako fotografija prenijela istinsku priču - ispričala nam je Sonja. Otkrila je da izložba bila bolja nego prethodna.

- Bila je bolja zbog toga što se odvažilo više žena, odnosno žene u godinama i djevojke. Nama je iznimno drago zbog toga što ne namjeravamo stati, nego upravo zbog toga želimo podignuti ovo na višu razinu, neovisno je li riječ o aktu ili drugačijoj tematici za izložbu - objasnila je. Dodala je kako je djevojke nisu tražile savjete, ali vjeruje da im je sigurno drago što su pristale na to.

- Žene su stvorene da bude milovane, ljubljene, cijenjene, voljene, a ne mlaćene, podcjenjivane... Dosta je toga, netko mora biti glasnik istine, motivator, podrška i uzor. Fotografija, odnosno akt je nago tijelo, ali njihove priče su surove, veličanstvene i istinite

Pred objektivima se snalazi odlično, a dodaje kako joj posebno odgovara kad se ne mora pretvarati.

- Obučena mogu biti kad god poželim, sad sam još mlada i volim fotografije koje pokazuju žensku ljepotu ali i njenu srž, a to mogu osjetiti jedino oni koji se užive u fotografiju. Poziranje mi nije strano, volim to i nemam problema jesam li gola ili ne. Evo, baš sam prije nekoliko dana imala fotografiranje, poslovni look, jedva sam čekala da uskočim u body. Objektiv je moj vječni ljubavnik, nikad me nije razočarao - pojasnila je. Umjetnost za nju ima veliku važnost, a posebno kad je u pitanju prikazivanje ženskog tijela. Nago tijelo za nju je umjetnost života i samog življenja.

- Za mene je to jedna nadnaravna umjetnost, spoj ekstravagancije s finim svijetlim i tamnim tonovima boja. Znate, umjetniku je teško stvarati ako ne postoji inspiracija, a dok je pronađe, onda je našao muzu, tad nastaje magija. Magija stvaranja vrednija od bilo čega. Treba znati ostaviti trag - iskreno je poručila. Dodaje da bez pažnje i ulaganja u tijelo, ali i dušu nema rezultata.

Za odvažnost pred stvaranjem ovakve umjetnosti bitno je da se djevojka ili žena ne pokaje kasnije. Sve je stvar u glavi, kako je objasnila, a bitno je imati široke vidike koji kasnije otvaraju vrata brojnim stranim fotografima. Uz to, žena spoznaje sebe. Umjetnica inače radi kao odgojiteljica u vrtiću, a do sada nije imala problema s time što radi.

- Zasad nisam imala apsolutno nikakvih problema, ali ako bi to bilo od strane inspekcija, onda znam gdje ću se uputiti, a to onda nije dobro za njih jer ja poznajem sebe. Privatno moj posao iziskuje deset sati rada od mene i ja ga obavljam profesionalno, a javno mogu biti što god poželim. Imam posla preko glave, tako da se više ni ne reklamiram. Samo gledam kad ću promijeniti profesiju - ispričala je. Otkrila je da će ove godine izaći i njena knjiga, piše kolumne i radi intervjue za Bošnjakov portal Pulska svakodnevica.

Sonja je inače unuka legendarnog nogometaša Dinama Stjepana Lamze (81). Otkrila nam je da on i nije baš najbolje.

- Iskreno, nije, ali to su već i godine. Trenutačno je u domu, posjećuje ga njegova ekipa iz mladih dana i uvijek mu nešto donesu. Cijene ga i to je lijepo vidjeti - pojasnila je. Otkrila je da joj je on velika podrška te kad mu pokaže novine, svoje intervjue i slike, oči mu se zacakle.

- On je živio burno, a ja živim duboko, vrlo sam emocionalna i proživljavam kako svoje, tako i tuđe živote, empata sam. On je u svoje vrijeme bio jak, ali uvijek mu je i ego igrao, zbog toga mu je profesija otišla u krivom smjeru, kao i obiteljski život. On je volio piti, to ga je koštalo... Ja jako malo pijem, možda čašu pjenušca ponekad, te sam protiv svih supstanci i bjesomučnog načina života, osim kad je riječ o kupnji odjeće. Eh, tu se ne mogu zaustaviti - zaključila je.