Lana Del Rey donirat će prihode svih koncerata turneje: 'Ovo ne radim zbog sebe, volim to...'

Pjevačica Lana Del Rey (38) nedavno je završila s turnejom na kojoj je promovirala deveti studijski album 'Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd'. Nastupala je svega deset puta i to u južnom djelu SAD-a. Na posljednjem koncertu je Lana oduševila fanove i rekla da će sve prihode od ulaznica donirati gradovima u kojima je nastupala tijekom turneje.

- Ne radim ovo zbog sebe. I znam da možda zvuči sladunjavo, ali ovo radim jer volim. Jer trebam. Ovo je moj način da kažem dobar dan i doviđenja. Nadam se da ovo nije zadnji put da se vidimo - rekla je na koncertu u Charlestonu. Još uvijek se ne zna kom će točno donirati novac.

Lana je i prije radila slične stvari. Prije tri godine je donirala čak 350 tisuća dolara nakon prodaje svoje prve knjige 'Violet Bent Backwards over the Grass'. Novac je donirala za postavljanje vode Navajo domorodcima. U istoj je godini otpjevala pjesmu 'You'll Never Walk Alone' kluba Liverpool, koja je kasnije bila uključena u dokumentarac o klubu 'The End of the Storm'. Del Rey je 2021. objavila pjesmu 'Looking for America' kojom je odgovorila na masovne pucnjave u El Pasu, a sve prihode od prodaje singla je dala žrtvama pucnjave na festivalu Gilroy Garlic.