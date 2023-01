Lana Jurčević iskreno o ljubavi: Dečko se ne voli eksponirati u javnosti, zbog toga ga poštujem

Pjevačica Lana Jurčević (38) u nedavnom intervjuu za Story otkrila je detalje o tome kakva je među svoja četiri zida, o četverogodišnjoj vezi s Filipom Kratofilom, o majčinstvu te o mentalnom zdravlju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Lana za sebe kaže da ne 'pati' od uljepšavanja fotografija i prikazivanja glamuroznog života, već da prikazuje svoj život onakvog kakav uistinu i jest. Za svog dečka Filipa Kratofila izjavila je da se ne voli prikazivati na društvenim mrežama, što Lani godi.

Foto: Instagram

- A što se tiče Miće (tako ga zovem), on nije osoba koja se želi eksponirati, niti želi da ga netko percipira na osnovi mene, zbog čega ga još više poštujem - rekla je pjevačica o svom dragom.

Foto: Instagram

Lana bi se voljela ostvariti kao majka, ali tvrdi da se sve događa u svoje vrijeme.

- Iskreno, ne osjećam pritisak. Mislim da je divno kad u dvadesetima postaneš mama, ali meni je kao mladoj curi na početku života bilo važnije osamostaliti se, dokazati sebi, da budem neovisna i pronađem svoj put. Rekla bih da najprije posložim sebe pa onda sve ostalo - kaže Lana.

O vremenima kada je prolazila kroz anksioznost i napaje panike, pjevačica kaže da je to ostavila iza sebe i da ju je to dodatno ojačalo kao osobu.

- To je bio blagoslov koji me natjerao da otvaram ladice, čistim ih, odbacim sve što je toksično i što me sputava, a kada to pobijediš, teško te poslije nešto može slomiti - rekla je Lana.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Pjevačica je najavila novu pjesmu, a gledateljima poručila da mogu očekivati Lanu, onakvu kakvu i poznaju.

Najčitaniji članci