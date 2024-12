Lana Jurčević krstila kćer: Hvala na prekrasnim uspomenama...

Hvala ti Bože na svemu. Nije prošao dan dok smo bili u iščekivanju, kao što ne prođe ni noć da se ne zahvalimo na svemu i pomolimo. Hvala i svima vama koji ste bili uz nas, do neba, poručila je pjevačica Lana Jurčević (40) nakon što je nedavno krstila kćer Maylu Lily.

Dašak atmosfere, kao i krsno ime malene, podijelila je na Instagramu.

- Hvala na ovim prekrasnim uspomenama. Odabrali smo krsno ime Anđela - dodala je uz niz fotografija iz crkve na Instagramu. Fotografije možete pogledati OVDJE.

Foto: Instagram

Lana je djevojčicu Maylu Lily dobila krajem prošle godine s partnerom Filipom Kratofilom.

- On je osoba s kojom dijelim vrlo slične vrijednosti i ciljeve pa smo prihvatili činjenicu da često žrtvujemo slobodno vrijeme i možda neke zajedničke trenutke zbog onog što tek dolazi. Ako bih se na nešto kladila, onda je to da on ne voli Lanu koju javnost zna, nego onu kakva je u četiri zida - objasnila je za Story 2020. godine. Par je zajedno od 2017.

Foto: Instagram