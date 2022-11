Lana Jurčević o fazi kada je bila na antidepresivima: Bila sam nespremna, vrištala sam iznutra

Pjevačica Lana Jurčević (38) nedavno se upustila u dvadesetodnevni izazov tuširanja hladnom vodom, a sada je otkrila koji je pravi razlog tog pothvata.

Lana je u svom blogu mylapiel otvoreno priznala kako je patila od anksioznosti i napadaja panike te da je ovaj izazov, koji je pokrenula na svoj rođendan, za nju imao terapijsku ulogu.

Foto: Instagram/Screenshot

Pjevačica je priznala da joj je trebalo 15 godina da se suoči s činjenicom da ima problem.

- Tad nisam znala što je to, nije bilo puno izvora informacija, bila sam premlada da shvatim zapravo točno o čemu se radilo, ali sam znala da me nešto stišće i pritišće i da mi tijelo daje znakove. Vrišti iznutra i moli me da samu sebe doživim i nešto poduzmem. I jesam, propisan mi je antidepresiv, koji mi je dijelom pomogao, ali mi je i jako teško pao na organizam - napisala je Lana.

Foto: Instagram

Jurčević kaže da je 2016. zbog antidepresiva bila najmršavija ikad i jedva je čekala da se skine s njih.

- Premlada sam bila i prenespremna za vukove koji su me čekali s druge strane. Bilo je tu stvari vezano uz showbusiness, suočavanje s hrpom komentara, naslova koji su rezali kao nož, "ganjale" su se tiraže i nije bilo milosti u to vrijeme. Čak i da sam bila odrasla, formirana osoba, a ne klinka na početku života, pitanje je kako bi se nosila s tim - objasnila je Lana neke stvari koje su uzrokovale takvo stanje.

Foto: Instagram/Nikolina Pišek Ristović

Lana je opisala kako je oduvijek gajila ljubav prema psihologiji te da je našla psihologicu koja joj je puno pomogla na njenom putu sazrijevanja.

Osim psihologice, još jedna od metoda koje su joj pomogle je hladan tuš koji je jedna od stvari koje dobro utječu na psiho-fizičko stanje.

Foto: Instagram/Nikolina Pišek Ristović

- Otkad sam ga počela primjenjivati, kao da mi misli i tijelo idu u neku drugu, bolju dimenziju. I zato sam ga odlučila pokrenuti, jer ne košta ništa, svi ga imamo kod kuće i donosi toliko benefita, na svim razinama - napisala je Lana i pozvala zainteresirane da se priključe izazovu.

