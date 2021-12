Pjevačica Lana Jurčević (37) već neko vrijeme ima kozmetičku liniju, a sad je podijelila nekoliko savjeta svojim pratiteljima. Lana 'La Piel' razvija godinama, a svima želi da se bave onime što vole.

- Često čujem pitanje: počela si raditi kozmetiku kad je počela korona? (aludirajući na to kako jadna nemam posla s pjevanjem jer je sve onemogućeno pa da si smislim drugi izvor prihoda pošto-poto). Znam da ih odgovor da je ideja nastala puno prije korone ne bi učinio sretnima - započela je post Lana.

- Skužila sam da ljudi misle kako kad netko radi više stvari nije zato jer žele i jer ih vesele druge stvari i imaju različite interese, nego zato što moraju... Skužila sam i da jako puno ljudi nema strast prema tome sto rade i čim se bave. Pliz, pa to je pola našeg života… Pliz nemojte sjediti negdje gdje ne želite. Ja vam ne mogu pričati o tome kako je imati djecu, kako im mijenjati pelene i odgajati ih.. Ali mogu o ovome jer sam u tome 100/100. Da se razumijemo, stresiram se non stop ali lakše je kad se stresiraš oko nečeg i nekog kog voliš nego kad ne voliš - objasnila je pjevačica.



- La PIEL je počeo kao ideja prije 7 godina i tada je nastalo to ime. Kod mene sve počinje na ‘La’. Sve moje fix ideje. A stvari su se posložile za kozmetiku tek prije nekih 3 i pol godine u trenutku kad sam nastupala non stop i kad sam imala najviše obaveza i posla. Nisam ništa ‘morala’. Htjela sam samo jedan proizvod, ne firmu sa 10 ljudi. Jer mi nije palo napamet da će to voditi k tome...

Lana je objasnila da nije znala koliko će se njezina linija kozmetike razviti, te da je bila skeptična.

Bila sam skeptična i puna strahova i nisam mislila da to što me ljudi znaju, da je garancija da će nešto uspjeti.. koliko god mnogi mislili da je tako. Ali sam uvijek bila entuzijastična i puna ideja, želje i strasti. A zašto skeptična? Jer realno, tada… nije bila praksa baš da pjevačice ili javne osobe imaju svoje brendove, proizvodnje, pogone.. išla sam u totalno nepoznato, uložila sve što sam imala… a jedino poznato mi je bilo da sam oduvijek imala ljubav prema skincare-u i znala što i kako želim od svakog proizvoda.

Lana često pokušava motivirati svoje pratitelje da se ne boje pokušati nešto novo, jer kako kaže, nebo je granica, a ponekad čak ni to.