Lana Jurčević otkrila ime kćeri!

Lana Jurčević (39) otkako je rodila u studenome prošle godine, dijeli fotografije i videozapise s kćeri... No njezino ime nije otkrila sve do sad.

Na svom Instagramu je otkrila da su ona i njen partner Filip stavili identične tetovaže na ruke.

- Mama i tata sad imaju matching tattoos - ime naše male princeziceeee! Ime u obliku otkucaja srca… Kad se udruže dva svijeta, onaj gornji i donji, sve je moguće. Gledam u ovo i pucaju me i emocije i hormoni i sve i nema riječi da opišem sreću koju osjećam! I to svakim danom sve više kad je gledam kako raste, kako karater ‘izlazi’ iz nje već sad i kako se povezujemo - napisala je uz snimku, a na njoj se vidi kako se radi o imenu Mayla Lily.

- Njeno ime je našlo put do nje, njeno ime je imalo značenje i prije nego što smo ga mi saznali i nismo mogli vjerovati koje su to ‘slučajnosti’ i podudarnosti sa svime kroz što smo prošli... Ali, očito joj je to ime bilo suđeno. 'Snaga u bitci' - dodala je.

Jurčević je krajem srpnja prošle godine objavila da je trudna, a dva tjedna kasnije otkazala je sve koncerte. Tijekom trudnoće je imala brojne komplikacije, pa je često odlazila u bolnicu.

Foto: Lana Press