Lana Jurčević otkrila zašto voli grliti drveće: 'To je posebno!'

Ovaj put me povuklo, samo od sebe i osjetila sam takav mir, uzemljenje, nešto stvarno posebno, napisala je nedavno pjevačica Lana Jurčević (39) na Instagramu. Prisjetila se 2019. godine, kad je prvi put zagrlila drvo.

- Mislila sam si - samo da me nitko me vidi, reći će da sam ‘prošvikala’. Ali nekako me taj put - povuklo, samo od sebe i osjetila sam takav mir, uzemljenje, nešto stvarno posebno. Tko me prati duže, možda se sjeća toga - priznala je uz video.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Proučavala je značenje i doznala da postoje i istraživanja o utjecaju grljenja drveća i da to ljudi rade po cijelom svijetu.

- Bez srama i straha da će ih netko vidjeti. Bez obzira na to, ipak je važno naći neki kutak šume u kojem vlada mir i nema gomile ljudi da se možeš isključiti, barem na par minuta. Od sad to uvodim u svoju dnevnu mentalnu ‘higijenu’. Probaj i ti - poručila je pjevačica.

Lana je krajem studenog rodila kćer u zagrebačkoj Petrovoj bolnici.

- Za nekog si samo broj, a nekome si cijeeeeli svijet - napisala je na Instagramu uz dvije fotografije koje prikazuju bebinu ručicu i narukvice.

Jurčević je krajem srpnja objavila da je trudna, a dva tjedna kasnije otkazala je sve koncerte.

- Zbog zdravstvenih razloga, nažalost se otkazuju zakazani koncerti na području Hrvatske, Slovenije i Austrije. Hvala puno organizatorima i publici na razumijevanju. Družimo se drugom prilikom i veselimo se tim danima opet - napisala je.