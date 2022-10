Lana Jurčević pokazala dečka s kojim je već četiri godine: Šetali su i držali se za ruke u Istanbulu

Pjevačica Lana Jurčević (37) već nekoliko dana boravi u Istanbulu, a sada je pokazala kako joj društvo tamo pravi dečko.

Foto: Instagram

Objavila je pjevačica tako nekoliko fotografija i videa. U jednoj od objava pokazala je svog dečka Filipa Kratofila, s kojim je u vezi četiri godine.

Foto: Instagram

Par je šetao gradom držeći se za ruke, a ovakve prizore nemamo priliku često vidjeti.

- Bilo je lijepo malo pobjeći. Iako je i u Istanbulu bio miks ugodno s korisnim, bilo je lijepo promijeniti lokaciju malo. Ja kao najveći fan čajeva i samo čajeva, popila sam svoju prvu kavu u životu! Svaki dan su me u hotelu dočekali s nečim da nisam mogla vjerovati. Em torta s mojom slikom (a nije mi ni rođendan), em buketi, stalno nešto… - otkrila je pjevačica u jednoj od objava.

Pjevačica je posjetila i restoran Nusreta Gökçea, poznatijeg kao Salt Bae.

- Iako sam s mesom zadnjih godina sve više na 'vi', ne možeš doći u Istanbul i preskočiti Nusreta. Ljudi čekaju u redovima ispred restorana, konobara ima - ne zna im se broj - napisala je Lana.

Naša pjevačica, nedavno je otkrila zašto još nije spremna postati majka.

- Što sam starija sam svjesnija da postoji dobar razlog zašto nisam do sada imala dijete... da je moja podsvijest možda to negdje blokirala i odugovlačila... za mene je toliko velika stvar, s toliko odgovornosti, toliko pretpripreme... želim biti najbolja verzija sebe, želim u smeće baciti svoj ego, očekivanja, doživljavanje tog bića kao projekta kao što to nažalost mnogi rade... ne želim projektirati svoje ambicije, želje, neispunjene stvari, nego njegovati njegovu autentičnost, pomoći mu u njegovom putu. Uglavnom, jako dugačka i duboka tema koja me oduvijek jako zanimala... - napisala je Jurčević.

Foto: Instagram

Najčitaniji članci