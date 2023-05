Lana Jurčević pokazala obline u pripijenoj haljini: 'Ti nikad nisi bolje izgledala u svom životu...'

Pjevačica Lana Jurčević (38) nastupala je u Opatiji, a publiku je oduševila i glasom i izgledom.

Lana je za ovaj nastup odjenula haljinu nježno ljubičaste boje, koja je bila obasuta šljokicama. Haljina je naglasila njene obline, a bila je i dekoltirana.

Lana je uz haljinu iskombinirala ogrlicu s natpisom 'Queen' i crne štikle na platformu.

- Eh, kad je atmosfera 'vruća' od prve sekunde. Bal medicinara, Opatija, bilo je top. Hvala što ste nas zvali i što ste nas natjerali da sviramo i one najstarije pjesme, od 'Preboli me' do 'Najbolja glumica', 'Kopija' pa na dalje. Bar sad imam tonu budućih doktora koji će me liječit kad budem stara baba - napisala je Lana u opisu, a ubrzo su se u komentari našli oduševljeni pratitelji.

'Ti Lana nisi u svom životu nikad bolje izgledala', 'Predobro izgledaš', 'Koja prirodna ljepotica', samo su neki od komentara.

