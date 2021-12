Prave blagdanske čestitke nema bez fotografije, a Lana Jurčević (37) je sa svojom oduševila pratitelje. Srebrna šljokastu haljinu popunila je zanosim oblinama i najavila kratki post od društvenih mreža.

- Želim vam sve naj za blagdane, za Božić i Novu godinu… stvarno su bile lude zadnje dvije, ali idemo u novu 2022 jači u svakom pogledu jer: Hej! What doesn’t kill you - makes you stronger! - započela je Lana svoju čestitku i poručila pratiteljima da izvuku 'motivaciju i snagu otkud god znaju i umiju'.

- Ja idem u svoj mini post od društvenih mreža… punim baterije i vraćam se, nadam se u boljoj verziji sebe, a to isto želim i vama - poručuje Lana.

- Svi previše težimo opipljivim, da ne kažem materijalnim stvarima (ne mislim na novac nužno), a najmanje se bavimo sobom iznutra i da napredujemo u smjeru u kojem bi najviše trebali - zaključila je pjevačica.

''Prezgodna si", "Želim tebe ispod bora", "Jesi lijepa, ajme", "Seksi Lana" - samo su neki od komentara.