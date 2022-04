Lana Klingor u suzama o mužu, obitelji i poslovima: 'Mislila sam da ću zauvijek ostati sama'

Pjevačica i influenserica Lana Klingor (41) gostovala je u emisiji 'Ženska strana', voditeljice Marije Pajić i otkrila niz detalja o privatnom i poslovnom životu. Lana je, među ostalim, Mariji opisala kako izgleda život s troje djece i 17 pasa, kada je krenula njezina ljubav prema kulinarstvu i kako danas izgleda običan dan u obitelji Klingor-Mihić.

Iako na početku nije željela psa, danas ih u dvorištu i kući ima čak 17. Prvog psa obitelj je kupila na nagovor oca i supruga Ante.

- Kada sam vidjela da pas kojeg je kupio Ante više neće rasti morala sam si otići kupiti jednoga po svom guštu i tako je to krenulo - rekla je Lana u intervjuu.

Osim ljubavi prema kućnim ljubimcima, Lana je tijekom godina karijere otkrila i veliku strast prema kuhinji. Naime, kako sama kaže, voli biti u svemu najbolja, a zbog nakuhavanja ajvara i sudjelovanja u 'MasterChefu' ljubav prema kuhinji prerasla je u posao.

- Ja sam odgojena da kad nešto radim, radim od početka do kraja i ne površno, odnosno najbolje što znam. Ja stvarno kuham cijeli svoj život i mislim da se kuhanje zahuktalo jedne godine kada sam kao agencijski dar nakuhavala silne kilograme ajvara i paprike. I onda je to nekako krenulo na društvenim mrežama, krenule su poruke, zašto ja nisam dobio, želim i ja. I otud je krenuo poziv da sudjelujem u kulinarskoj emisiji - ispričala je Lana pa dodala:

- Kad je to završilo, ja sam se pronašla u kuhinji. Živjela sam dosta stresno i sve što sam proživjela u životu, nije sad da me život nije mazio, ali bilo je teških situacija. Ja sam shvatila da to kuhanje i kad sam ja ondje, da tamo nema stresa i tu sam shvatila koliko mi je lijepo. To mi je dalo snagu da se okušam s nekim namirnicama i ako ne valja da sama pojedem. I tako sam počela i objavljivati na društvenim mrežama i počele su dolaziti stotine poruka i odgovarala bih u 2 ujutro. I onda sam shvatila, zašto ne bih to napravili u posao.

Pjevačica je u intervjuu opisala i dnevnu rutinu koju dijeli sa suprugom Antom.

- Ante ustaje rano u 6 sati i onda budi cure i razvozi ih gdje treba. Njegov ured je vani, na zraku - nasmijala se Lana pa nastavila:

- Moj ured je u kući. Ako snimam recepte onda sam u kuhinji, ako radim nešto drugo onda sam u sobi u svom uredu.

Za kraj, Lana je ispričala kako su ona i Ante osim supružnika i poslovni partneri pa i otkrila detalje njihovog odnosa od samih početaka.

- Kći Kiara imala je četiri i pol godine kada ga je upoznala. Tada je odmah Antu nazvala 'tata', iako joj ja nisam rekla da ga treba tako zvati - rekla je Lana i počela plakati.

- Ja sam svog muža zaslužila. Bog mi je vratio na način da mi je poslao Antu. Ne mogu se zamisliti da živim bez njega i nema stvari koje bi on mogao napraviti, a da mu ja ne oprostim - ispričala je Lana.

