Lana o Severininoj gesti i tremi u 'Superstaru': 'Žiri me stvarno ohrabrio, a uzor mi je Grše...'

Novi talentirani kandidati u subotu od 20.15 sati predstavit će se žiriju 'Superstara' kako bi izborili prolazak u recall, a ondje je svoje mjesto već itekako pronašla mlada Sinjanka koja je oduševila izvedbom Whitney Houston.

Lana Domjanović, 19-godišnjakinja, u prošloj se epizodi istaknula svojim sjajnim vokalnim sposobnostima, neposrednošću i skromnošću te od žirija dobila ogromno 'DA'!

- Inače sam dosta sramežljiva, to je bio jedan od razloga zašto sam se prijavila u ovaj show, da se malo toga riješim, općenito treme i stresa pred nastup . ističe Lana koju je upravo trema sputavala da tijekom djetinjstva odlazi na glazbena natjecanja, no svojom je nedavnom audicijom u 'Superstaru' vrlo zadovoljna.

Foto: RTL

- Naravno da uvijek može bolje, ali sam općenito jako zadovoljna jer sam, bez obzira na ogromnu tremu, uspjela u tom trenu dati najbolje od sebe - rekla je.

A upravo se trema jasno vidjela na njezinu licu dok je izvodila prvu pjesmu, Zaninu 'Rukuju se, rukuju', no osmijesi i pogledi članova žirija jasno su dali do znanja da su, unatoč tomu, odmah prepoznali kakav talent imaju pred sobom. Nakon izvedbe Tonči, Filip i Nika dali su joj svoju podršku, a Severina je odšetala do nje i pokazala joj kako se samouvjereno ulazi na binu.

Foto: RTL

- Prekrasno iskustvo i prekrasna žena, jako mi je drago jer me to u tom trenutku dosta opustilo i definitivno je savjet na kojem trebam poraditi, pogotovo kada dolazi direktno od jedne takve zvijezde - prisjeća se Lana Severininih riječi.

A upravo su je komplimenti žirija ohrabrili da savršeno izvede drugu pripremljenu pjesmu, a capella verziju 'I Have Nothing' Whitney Houston i ponovno ih emotivno razoruža.

- Ja moram reći da si prekrasna i da sam ponosna što si od Sinja i mislim da ćemo ovu 'malu od Sinja' gledati jako dugo, dugo - komentirala je Severina.

Foto: Privatni arhiv

- Tremu ti uvijek imaju samo talentirane osobe koje su svjesne svega onoga što mogu pokazati pa smo imali ovu malu psihološku igricu s tobom koja je eto, izrodila novu tebe, ovaj trenutak i to je top - rekao je i Tonči Huljić.

A ogromne pohvale žirija mlada Sinjanka, ističe, u tom trenutku uopće nije uspjela osvijestiti jer joj je cijela audicija prošla kao u nekom snu.

- Imala sam osjećaj da sanjam, pa su mi se dojmovi do kraja slegli tek kada sam pogledala svoj nastup na TV-u. Svi komentari su bili odlični, a posebno bih istaknula Severinin komentar da ćemo 'malu od Sinja' gledati još jako dugo - zadovoljno govori i zahvaljuje im na lijepim riječima:

Foto: RTL

- Žiri me stvarno ohrabrio i pomogao mi da izvedem nastup što opuštenije, pozitivno je što je ovo jedno iskustvo više koje će mi pomoći u rješavanju problema s tremom.

Talentirana Lana smatra kako bi novi hrvatski superstar trebao imati prizemnost, karizmu i originalnost, a kad je o glazbenim uzorima riječ, pomalo neočekivano ističe:

- Imam dosta uzora, ali bih izdvojila mladog izvođača Gršu koji također dolazi iz cetinskog kraja i već je izgradio zavidnu karijeru, počevši od ničega, a sve zbog svoje posvećenosti, skromnosti i talenta. Mislim da bi izlazak iz zone komfora i spajanje naših različitih stilova glazbe stvorilo odličan duet i pravu stvar.

Foto: Privatni arhiv

A hoće li za svoj sljedeći nastup odabrati hit neke nove glazbene dive ili će sve iznenaditi svojim nastupom, gledatelji će doznati vrlo brzo. Do tada, Lana obećaje: 'U idućem nastupu očekujte manje treme, ne garantiram da je neće biti uopće, ali zasigurno manje.'

POGLEDAJTE VIDEO: ONO KAD PRIJATELJ NE SHVAĆA OZBILJNOST SITUACIJE