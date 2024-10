Larisa i Tomislav imali najlošiji rezultat na vagi: 'Glasali su za njega jer im je on konkurencija'

Prvi je na vaganje u 'Životu na vagi' došao tim koji ima imunitet, Antonija i Ivica, koji u početku nisu mogli prehodati 300 metara u komadu, a sada već mogu dosta toga; od šetanja, duljeg stajanja na nogama i lakšeg disanja… Ivica je priznao da se kod njega probudio inat jer nije bio zadovoljan s posljednje dvije vage. „Malo sam razbistrio glavu, a i doma sam nešto obećao - ne želim to prekršiti“, rekao je, a Tonka otkrila da je i dalje zadovoljna svojim napretkom: „Osjećam se ženstvenije, opuštenije, sretnije, pozitivnije i sve.“

Prošli put Antoniji je vaga pokazala 197,5 kilograma, a Ivici 224,5 kilograma - Tonka je skinula 4,3 kilograma, što je 2,2% tjelesne mase, a Ivica skinuo 4,1 kilogram, što je 1,8% tjelesne mase. Skupa su skinuli 8,4 kilograma, što je dva posto tjelesne mase. Sljedeći tjedan idu na liječnički pregled pa se možda uskoro pridruže ostatku tima, što ih jako veseli jer misle da će imati još veću motivaciju.

Foto: RTL

Davorka i Mateo imali su prednost od kilogram i pol na vaganju, što je osvojio Mateo u izazovu. Priznao je da kuka, ali i istinski uživa u treninzima i izazovima dok je Davorka pričala da sada radi na duhovnom rastu jer i dalje ne smije vježbati te da se, unatoč svemu, super osjeća. Prošli put Mateo je imao 180,1 kilogram, a Davorka 125,7 - skinuo je 4,8 kilograma dok je Davorka izgubila 2,3 kilograma! Izgubili su 7,1 kilogram, što je 2,3% tjelesne mase. Kad se pribroji prednost, skinuli su 8,6 kilograma, odnosno, 2,8% tjelesne mase. Davorka je bila ponosna na Matea i zadovoljna svojim rezultatom.

Foto: RTL

Larisa i Tomislav kažu da su se bolje družili sa svima u kući, pogotovo je Larisu dirnulo što joj je Alina pružila podršku. „Imamo previše negative ovdje“, rekla je Alina i dodala kako također smatra da je splasnula napetost u kući. Na prošlom vaganju imala je 99,3 kilograma, skinula je jedan kilogram, što je 1% tjelesne mase. Tomislav je imao 148,1 kilogram, izgubio je 2,7 kilograma, što je 1,8% tjelesne mase. Ukupno su skinuli 3,7 kilograma, odnosno, 1,5% tjelesne mase. Našli su se ispod žute linije, a Larisa je bila tužna što su njezine pretpostavke bile točne. „Na osnovu truda, ne izgleda mi da bi trebao biti takav rezultat, ali to je, nažalost, dio procesa“, rekao je Tomislav.

Foto: RTL

Nikolina je komentirala kako u kampu ima jako puno ogovaranja te da je došla mijenjati sebe, a ne druge. Larisa se morala nadovezati i istaknuti da je ona ne ogovara, nego sluša ogovaranja te da joj onda nije jasno zašto su Tomo i ona uvijek tema ogovaranja. Dodala je da ona i Nikolina nisu posvađane, da se poštuju, ali i da osjeti kako je Nikolina podignula zid između njih. „Mislim da se ne treba puno analizirati jer sve te analize vode do ogovaranja pa onda počinje rekla-kazala“, rekla je Nina i dodala kako možda treba neke stvari zadržati za sebe. „Nepotrebno se gubi vrijeme. „Mislim da će pojedinim ljudima biti žao kad vide na što su trošili svoju energiju“, zaključila je Nina.

Nina je bila dobro raspoložena; bolje se osjeća i fizički i psihički i sretna je što nije otišla iz showa. Prošli put imala je 120,7 kilograma, izgubila je 2,9 kilograma, što je 2,4% tjelesne mase. Nikolina je posljednji put imala 148,1 kilogram, skinula je 2,9 kilograma, što je 2% tjelesne mase. Skinule su 5,8 kilograma, odnosno, 2,2% tjelesne mase.

Foto: RTL

Esmir se također dobro osjeća u kampu, voli se družiti s mlađima, a Antonio se nada da će naučiti voziti bicikl dok je tu. Na prošlom vaganju Esmir je imao 140 kilograma, skinuo je 4,9 kilograma, što je 3,5% tjelesne mase dok je Antonio imao 139,1 kilograma, izgubio je 2,9 kilograma, što je 2,1% tjelesne mase. „Čovjek kad kilu skine je sretan, a ne ja pet! Jako sam sretan, puno sam kila vidljivo izgubio“, rekao je Esmir. Ukupno su izgubili 7,8 kilograma, odnosno, 2,8% tjelesne mase.

Alina i Marija bile su zadnje u izazovu i dobile dodatnih pola kilograma na vaganju. Alina je priznala da se obratila Larisi zato što je ona rekla da se osjeća neprihvaćeno u kampu, a ona se tako osjećala cijeli život te otkrila da joj je Edo najveći oslonac i uzor jer sve koje je dosad imala su je procjenjivali po kilogramima. Edo je bio sretan zbog lijepih riječi te dodao: „Prema cjelokupnom angažmanu, Alina je pobjednica ove sezone.“ Marija je bila sretna što je ponovno optimistična i ima motivacije za dalje.

Foto: RTL

Alina je prošli put imala 127,8 kilograma, Marija 148 kilograma - sad je skinula 3,2 kilograma, što je 2,5% tjelesne mase dok je Marija skinula 2,8 kilograma, što je 1,9% tjelesne mase. Skupa su izgubile šest kilograma, što je 2,2% tjelesne mase. A kad su pribrojala pola kilograma, zajedno su izgubile 5,5 kilograma, odnosno, 2% tjelesne mase i završile su iznad žute linije!

Foto: RTL

I dok su se kandidati dogovarali hoće li glasati za Larisu ili Tomislava - on je govorio svima da pišu koga žele dok je Larisa željela da pišu nju jer želi ići kući zato što Tomo ima više kilograma od nje. „Većem dijelu idem na živce pa neka se ljudi smire i uživaju“, dodala je. Davorka je otkrila kako joj je Larisa rekla da nju piše, no naposljetku je većina glasala za Tomislava za kojeg su uglavnom govorili da se najmanje povezao sa svima. „Iznenadila sam se kad je Nikolina glasala za Tomu, ali mislim da je to bilo taktički jer je on najjača karika“, komentirala je Larisa.

Foto: RTL

Tomislav je i pretpostavio da će glasati za njega, no zna da će i kod kuće ostati na pravom putu jer je osvijestio da je mentalno jak te želi pokazati i sebi i drugima za što je sve sposoban. U 'Život na vagi' došao je sa 164,5 kilograma, skinuo je 19,1 kilogram, što je 11,6% tjelesne mase.

„Žao mi je što ostavljam Larisu, ne znam kako će se snaći, samo da je te njezine misli ne vuku u negativu, da ostane iznad površine i da se bori i dalje“, rekao je Tomo na odlasku dok je Larisa sa suzama u očima pričala da je u njemu pronašla pravog prijatelja i osobu koja je nikad ne osuđuje.

Foto: RTL

„Tomu su izbacili jer je konkurencija, a time su mene unazadili. Zagrist ću još jače, na idućoj vagi moram izgubiti minimalno četiri kilograma. Ne znam kako, ali hoću“, zaključila je, a prije rastanka ohrabrivali su jedno drugo.