- Osje\u0107aj je fantasti\u010dan, biti okru\u017een ljudima s kojima sam gradila dvadeset godina ovu plesnu pri\u010du. Pritom prvenstveno mislim na Tamaru Curi\u0107, s kojom sam prije 20 godina, kad smo otvarali Talu, prvi plesni centar u Zagrebu, krenula u ovu plesnu avanturu. Jako mi je drago \u0161to smo obnovili predstavu \u2018re:konstrukcija Mu\u0161karci u suknjama, a \u017eene isto!?\u2019, koja je prije 15 godina izazvala veliki interes. Naime, moje su predstave uvijek dru\u0161tveno anga\u017eirane, bave se aktualnom problematikom - rekla je Larisa i nastavila:

- Ponosna sam na sve osvojene nagrade, mnoge realizirane projekte i predstave te vjerujem da \u0107emo jo\u0161 dugo biti prisutni na plesnoj sceni. No, iznad svega, sretna sam jer sve vi\u0161e ljudi \u017eeli plesati i dolaze na plesne treninge, a to zna\u010di da smo im uspjeli prenijeti svu na\u0161u ljubav i strast koju osje\u0107amo sa svakim plesnim pokretom.

\u0160to ste pripremili za ovu proslavu?

U Hali V Tehni\u010dkog muzeja bio je happening povodom na\u0161e 20. obljetnice. Posjetitelji su, osim predstave, mogli vidjeti i izlo\u017ebu koja prati na\u0161e djelovanje, a pripremili smo i nekoliko iznena\u0111enja. U tijeku je i snimanje dokumentarnog filma koji \u0107emo premijerno prikazati krajem studenog.

Jeste li na po\u010detku razmi\u0161ljali da \u0107ete slaviti tako veliku obljetnicu?

Uglavnom ne razmi\u0161ljam daleko u budu\u0107nost, nastojim \u017eivjeti u trenutku i ne raditi daleke planove. Nadala sam se da \u0107e Tala postati ugledni Plesni centar i svojevrsni inkubator plesnih talenata, no isto tako i mjesto gdje \u0107e se ljudi dobro osje\u0107ati i mo\u0107i izraziti svoje emocije upravo plesom.

Koliko je otprilike ljudi pro\u0161lo kroz tvoj Plesni centar?

Kroz Talu je pro\u0161lo vi\u0161e tisu\u0107a plesa\u010da.\u00a0

Jesi li ikad posumnjala u sebe i ima li sve to smisla?

Bilo je trenutaka kad se pita\u0161 ima li sve \u0161to radi\u0161 smisla i prepoznaju li to ljudi? S druge strane, puno je trenutaka u kojima si ponosan na sebe \u0161to si izdr\u017eao i radi\u0161 ne\u0161to plemenito. Plesna umjetnost je godinama bila marginalizirana i danas su bud\u017eeti s kojima i za koje stvaramo i radimo, pa mnogi bi rekli - smije\u0161ni. Puno je tu sati u dvorani, znoja, suza, briga, o\u010dekivanja, ali ja bih to sve opet isto napravila. S istim mladena\u010dkim entuzijazmom, ljubavlju, predano\u0161\u0107u i vjerom da se mo\u017ee napraviti promjena. Tala je uspjela na\u0107i svoje mjesto, a kroz na\u0161u umjetni\u010dku organizaciju i Tamara i ja smo se realizirale kao umjetnice. Na\u0161a snaga je zajedni\u0161tvo i krug ljudi, na\u0161ih polaznika, publike, suradnika koje smo stvorili.

Kroz Va\u0161 plesni centar pro\u0161li su i brojni poznati, danas zvijezde?

Mnogo je estradnih zvijezda plesalo u Tali, kao npr. Nina Badri\u0107, Jelena Rozga, Ivana Kindl, Maja Posavec...

Larisin plesni studio posjećivale su i Badrić, Rozga, Ivana Kindl...

Kroz plesni studio Tala je prošlo nekoliko tisuća ljudi, priča nam Larisa. Može se reći kako je Tala u ritmu muzike za ples već 20 godina...

<p>Prošlo je dvadeset godina otkako je <strong>Larisa Lipovac Navojec </strong>(43) otvorila Plesni centar Tala. U povodu jubileja izveli su predstavu “re:konstrukcija Muškarci u suknjama, a žene isto!?”. S Larisom smo popričali o tih minulih 20 godina djelovanja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Osjećaj je fantastičan, biti okružen ljudima s kojima sam gradila dvadeset godina ovu plesnu priču. Pritom prvenstveno mislim na Tamaru Curić, s kojom sam prije 20 godina, kad smo otvarali Talu, prvi plesni centar u Zagrebu, krenula u ovu plesnu avanturu. Jako mi je drago što smo obnovili predstavu ‘re:konstrukcija Muškarci u suknjama, a žene isto!?’, koja je prije 15 godina izazvala veliki interes. Naime, moje su predstave uvijek društveno angažirane, bave se aktualnom problematikom - rekla je Larisa i nastavila:</p><p>- Ponosna sam na sve osvojene nagrade, mnoge realizirane projekte i predstave te vjerujem da ćemo još dugo biti prisutni na plesnoj sceni. No, iznad svega, sretna sam jer sve više ljudi želi plesati i dolaze na plesne treninge, a to znači da smo im uspjeli prenijeti svu našu ljubav i strast koju osjećamo sa svakim plesnim pokretom.</p><p><strong>Što ste pripremili za ovu proslavu?</strong></p><p>U Hali V Tehničkog muzeja bio je happening povodom naše 20. obljetnice. Posjetitelji su, osim predstave, mogli vidjeti i izložbu koja prati naše djelovanje, a pripremili smo i nekoliko iznenađenja. U tijeku je i snimanje dokumentarnog filma koji ćemo premijerno prikazati krajem studenog.</p><p><strong>Jeste li na početku razmišljali da ćete slaviti tako veliku obljetnicu?</strong></p><p>Uglavnom ne razmišljam daleko u budućnost, nastojim živjeti u trenutku i ne raditi daleke planove. Nadala sam se da će Tala postati ugledni Plesni centar i svojevrsni inkubator plesnih talenata, no isto tako i mjesto gdje će se ljudi dobro osjećati i moći izraziti svoje emocije upravo plesom.</p><p><strong>Koliko je otprilike ljudi prošlo kroz tvoj Plesni centar?</strong></p><p>Kroz Talu je prošlo više tisuća plesača. </p><p><strong>Jesi li ikad posumnjala u sebe i ima li sve to smisla?</strong></p><p>Bilo je trenutaka kad se pitaš ima li sve što radiš smisla i prepoznaju li to ljudi? S druge strane, puno je trenutaka u kojima si ponosan na sebe što si izdržao i radiš nešto plemenito. Plesna umjetnost je godinama bila marginalizirana i danas su budžeti s kojima i za koje stvaramo i radimo, pa mnogi bi rekli - smiješni. Puno je tu sati u dvorani, znoja, suza, briga, očekivanja, ali ja bih to sve opet isto napravila. S istim mladenačkim entuzijazmom, ljubavlju, predanošću i vjerom da se može napraviti promjena. Tala je uspjela naći svoje mjesto, a kroz našu umjetničku organizaciju i Tamara i ja smo se realizirale kao umjetnice. Naša snaga je zajedništvo i krug ljudi, naših polaznika, publike, suradnika koje smo stvorili.</p><p><strong>Kroz Vaš plesni centar prošli su i brojni poznati, danas zvijezde?</strong></p><p>Mnogo je estradnih zvijezda plesalo u Tali, kao npr. Nina Badrić, Jelena Rozga, Ivana Kindl, Maja Posavec...</p>