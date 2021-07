Bivša zaručnica Darka Lazića (28) i majka njihovog dvogodišnjeg sina Alekseja, Marina Gagić (20) otkrila je u kakvom su odnosu ona i pjevač, što zna o njegovoj novoj djevojci i kako će riješiti probleme u kojima su se našli, piše Kurir.

POGLEDAJTE VIDEO

- Naravno da nije istina da se pokušavam pomiriti s Darkom. Ja sam ta koja je stavila točku na naš odnos. Zašto bih se sada pomirila s njim? Mislim da se on potajno nada pomirenju, ali ništa specijalno ne pokušava. Nije naporan. Šalje mi poruke i to je to. Ja mu želim sve najbolje - rekla je.

Naime, mediji pišu kako Lazić nije gubio vrijeme nakon prekida zaruka s Marinom te joj ubrzo pronašao zamjenu. Riječ je o atraktivnoj Barbari Bobak (22) koja fanove jako podsjeća na bivšu zaručnicu. I dok Darko navodno uživa u novom društvu, Marina tvrdi da ju još nije prebolio.

- On, koliko znam, nema djevojku. Pa ne bi mi slao poruke da ima - komentirala je i tako zbunila pratitelje koji na društvenim mrežama pišu kako je Darko procvjetao u novoj vezi.

S obzirom na to da se ne mogu dogovoriti oko viđanja malenog Alekseja, Marina kaže da će u vezi toga pokrenuti sudski postupak.

- Darku ću uvijek dati sina, nikada mu neću braniti da ga viđa, ali ne mogu ga zvati i govoriti kad da dođe vidjeti dijete. Ići ćemo na sud, ne možemo se dogovoriti. Kad god se s njim nešto dogovorim, to ne bude tako. Ovako, sud će lijepo presjeći i tako će i biti - zaključila je.

Podsjetimo, Darko Lazić nedavno je priznao kako su zaruke između njega i Marine ipak propale.

- Nisam više sa Marinom, nismo više zajedno - rekao je za srpski Telegraf.