<p>Folker <strong>Darko Lazić</strong> (28) jednom je prilikom za srpske medije izjavio kako svoju bivšu ženu ne može usporediti sa svojom sadašnjom zaručnicom, <strong>Marinom Gagić</strong> (21). Tvrdi kako je ona idealna žena za njega.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Darko imao prometnu nesreću</strong></p><p>Osim toga, pjevač ne štedi kada je njegova Marina u pitanju. <a href="https://www.alo.rs/vip/estrada/zena-darka-lazica-na-ruci-nosi-52-000-evra-vredan-nakit-foto/330182/vest" target="_blank">Srpski mediji</a> pišu kako joj je kupio narukvicu francuskoga brenda Cartier čija se cijena kreće u iznosu od 6.000 do 12.000 eura (44.000 do 89.000 kuna). </p><p>Model narukvice koju nosi Marina simbolizira vječnu ljubav. Narukvica se sastoji od dva dijela, a uz nju se dobiva odvijač kojim muškarac zaključava isti komad i za sebe veže svoju bolju polovicu. Na službenim stranicama Cartiera piše kako ova narukvica košta 6.000 eura (oko 44.000 kuna).</p><p>Ovo nije prvi put da se Marina pohvalila skupim nakitom. Jednom je prilikom na društvenim mrežama pokazala sat marke 'Rolex' čija je cijena gotovo 300 tisuća kuna.</p><p>Darko se zaručio s Marinom nakon rastave s pjevačicom <strong>Anom Sević</strong> (34), s kojom je i dalje u kontaktu zbog kćeri <strong>Lorene</strong>. Nedavno su on i Marina krstili svoga sina <strong>Alekseja</strong>, a za tu je priliku folker priredio veliko slavlje. </p><p> </p><p> </p><p> </p>