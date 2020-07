Legenda nijemog filma: Ženio se četiri puta, imao je 11 djece, a mlađe žene bile su mu slabost

Chaplinov život, pa i umjetničko djelovanje, proteže se, od viktorijanske Engleske, gdje je rođen u obitelji performera u varijeteu, do šezdesetih godina 20. stoljeća

<p><em>O njima govorimo kao o vječitim lutalicama, sakupljačima sekundarnih sirovina i prosjacima, ali ne i kao o glumcima, znanstvenicima... Za njih kažemo da vole život, pjesmu i igru.</em></p><p><em>Riječ je o narodu koji je porijeklom iz Indije, a jedina knjiga koju su ponijeli iz svoje postojbine je jezik. Kulturu naroda, čiji naziv u prijevodu znači ‘čovjek’, čine jezik, glazba, religija i mitovi. Njihova zastava je plavo-zelena s točkom u sredini, a himna ‘Đelem-đelem’. Oni su Romi. </em></p><p>Osim što je <strong>Charlie Chaplin</strong> tijekom života imao brojne afere, bio je i četiri puta u braku te je imao jedanaestero djece. Njegove supruge bile su i po 30 godina mlađe od njega, zbog čega je bio kritiziran u javnosti.</p><p>S <strong>Ednom Purviance</strong> koja je glumila u njegovim filmovima bio je u vezi dvije godine. Nakon nje, Chaplin se zaljubio u dječju glumicu <strong>Mildred Harris,</strong> koju je i oženio, jer je mislio da je trudna.</p><p>Ona je imala samo 16 godina. Iako se prva trudnoća pokazala lažnom, Mildred mu je kasnije ipak rodila sina <strong>Normana Spencera Chaplina</strong>, koji je umro kao dijete.</p><p>Brak je propao nakon dvije godine, jer je Charlie tvrdio da je Mildred imala lezbijsku aferu s glumicom <strong>Allom Nazimovom</strong>. Ona je pak rekla da je on seksualni ovisnik.</p><p>Nije dugo trebalo da se umjetnik ponovno zaljubi. Zaprosio je poljsku glumicu<strong> Polu Negri</strong>, ali do braka nikad nije došlo. Par je često prekidao te se javno mirio. Navodno je s njom bio samo zbog publiciteta, jer je sve svoje druge veze pokušavao održati diskretnima. </p><p>Poslije bezbroj veza i niza problema, Chaplin je sreću našao s <strong>Oonom O’Neil</strong>, kćerkom pisca <strong>Eugenea O’Neilla</strong>. Vjenčali su se 1943. godine. Charlie je imao 54, a ona 18 godina. Njen otac brak nije odobrio te je prekinuo sve kontakte s njom.</p><p>Par je bio u dugom braku u kojem su dobili osmero djece: sinove <strong>Christophera, Eugenea i Michaela Chaplina te kćerke Geraldine, Josephine, Jane, Victoriju i Annette-Emilie.</strong></p><p>Ona je nadživjela Chaplina za 14 godina, ali su joj posljednje godine bile nesretne, jer ju je tuga zbog njegove smrti odvela prema alkoholizmu. Umrla je od raka gušterače 1991.</p><p>U Chaplinovu zadnju suprugu bio je zaljubljen i pisac J.D. Salinger, koji je bio toliko zgrožen njezinim izborom da joj je poslao vulgarno pismo o tome kako će izgledati 'degutantna prva bračna noć između nje i Chaplina'.</p><p>Od njihove djece najpoznatija je glumica <strong>Geraldine Chaplin</strong> (76). Ona je prije dvije godine ispričala kako se djetinjstva baš dobro i ne sjeća. </p><p>- Nemam puno sjećanja, valjda zato što je prošlo već mnogo godina, ali vjerujem da sam imala sretno djetinjstvo - kaže. </p><p>Genijalac komedije i nijemog filma sve je supruge, navodno, varao, a i prema djeci je znao biti grub. Jedan od njegovih sinova tvrdi kako je, usprkos nedostatku formalnog školovanja, bio vrlo politički aktivan (što je i više nego vidljivo iz njegovih filmova) te da bi “sigurno, da je živ, glasovao za Bernieja Sandersa”.</p><p>Chaplin, odnosno njegov alter ego, Skitnica, prvi je glumac/lik koji je krasio naslovnicu časopisa Time (1925. godine), što samo dodatno podcrtava koliko je Chaplin utkan u tkivo prošlog, a posredno, i ovog stoljeća. </p><p>Chaplinov život, pa i umjetničko djelovanje, proteže se, od viktorijanske Engleske, gdje je rođen u obitelji performera u varijeteu, do šezdesetih godina 20. stoljeća.</p><p>Chaplin je rođen u teškom siromaštvu, otac ih je napustio, a majku su, kad je on imao 13 godina, poslali u ludnicu. On je nekoliko puta završavao u ubožnicama, a kao plesač i asistent uličnim izvođačima počeo je raditi kao devetogodišnjak.</p><p>Zanimljivo je kako je komičar cijeli život imao pismo čovjeka imena Jack Hill koji tvrdi kako je Chaplin rođen u romskoj karavani u Engleskoj te da su mu roditelji i svi preci bili “zabavljači” i članovi tzv. putujućeg naroda.</p><p>Pismo koje govori da je Chaplin djelomično Rom pronašla je njegova kćer Viktorija. Poslao ga je <strong>Jack Hill</strong> iz Tamworda, koji u njemu navodi da je Chaplin rođen u karavani njegove tetke. </p><p>- Karavana je pripadala romskoj kraljici, koja je bila moja tetka. Rođen si u Black Patchu u Smetwicku blizu Birminghama - napisao je Hill. To, skupa sa siromaštvom, objasnilo bi stvaranje Chaplinova lika Skitnice koji ga je i proslavio.</p><p>Prema drugoj “teoriji zavjere”, komičar je rođen kao Israel Thorstein te je promijenio ime.</p><p>Naime, nitko do danas nije pronašao njegov rodni list. I za života u Americi, gdje je njegova karijera ubrzo procvala, bio je kontroverzan.</p><p>Malo ljudi zna da je uz sve to sam montirao svoje filmove, posebno na vrhuncu karijere, kad je bio uvjeren da sam može sve najbolje napraviti. Jednu je glumicu tjerao da gotovo 400 puta (skoro tjedan dana) snima istu scenu dugu tek 27 sekundi - toliki je bio perfekcionist.</p><p>- On je najveći sadist na svijetu kojeg sam ikad upoznao i s kojim sam imao prilike raditi - rekao je glumac <strong>Marlon Brando</strong>. Oni su, naime, zajedno surađivali na filmu “Grofica iz Hong Konga” 1967. Chaplin je imao 77, a Brando 43 godine.</p><p>Njegove su filmove prikazivali na stropovima vojnih bolnica kako bi ranjenim vojnicima koji su ležali u krevetima dignuli moral i podsjetili za što se bore (Chaplin se, na kraju krajeva, rugao i Hitleru).</p><p>Iako je Chaplin ostvario veliki uspjeh u Sjedinjenim Državama te je bio stanovnik od 1914. do 1952., zadržao je britansku nacionalnost. Tijekom ere makartizma, Chaplin je bio optužen za "neameričke aktivnosti" i osumnjičen da je komunistički simpatizer, a<strong> J. Edgar Hoover,</strong> koji je naredio FBI-ju da vodi tajne dokumente o njemu, pokušao ga je istjerati iz zemlje.</p><p>FBI-jeva kampanja protiv Chaplina se pojačala nakon njegove kampanje iz 1942. za otvaranje drugog europskog fronta u ratu, a vrhunac je dosegnula krajem četrdesetih, kad su mu kongresnici prijetili da će ga pozvati kao svjedoka na saslušanjima.</p><p>To se nikad nije ni dogodilo, vjerojatno zbog straha od Chaplinove sposobnosti da ismije istražitelje. Bila je to vjerojatno mudra odluka, a Chaplin je kasnije rekao, da su ga pozvali, da bi se pojavio odjeven u kostim Skitnice.</p><p>Godine 1952. je Chaplin napustio Ameriku na ono što je trebalo biti kratki put kući u Englesku; Hoover je doznao za to i nagodio se s Imigracijskim uredom da mu ponište dozvolu za ponovni ulazak.</p><p>Chaplin se odlučio ne vratiti u Sjedinjene Države, napisavši, "... Od kraja zadnjeg svjetskog rata, bio sam predmet laži i propagande od strane moćnih revolucionarnih grupa koje su, svojim utjecajem i uz pomoć američkog žutog tiska, stvorile nezdravu atmosferu u kojoj se liberali mogu izdvojiti i kazneno goniti. Shvatio sam da je praktički nemoguće nastaviti moj rad na filmu te sam se odrekao svog boravišta u Sjedinjenim Državama."</p><p>Chaplin se zatim odselio u Vevey u Švicarsku. Vratio se nakratko u Sjedinjene Države u travnju 1972., sa svojom ženom, kako bi primio Oscar za životno djelo.</p><p>Chaplin i danas ilustrira koliko je tanka granica između tragedije i komedije, patosa i smijeha, ozbiljnih tema i sitnica što život znače.</p><p>Osim što je udario temelje filmskoj industriji i umjetnosti kakvu poznajemo, Chaplin je stvarao i nezaboravnu glazbu. </p><p>“Smile though your heart is aching, Smile even though it’s breaking...”. Melodiju tog, možemo slobodno reći, klasika napisao je nitko drugi doli Charlie Chaplin, i to za svoj film “Moderna vremena” iz 1939.</p><p>Iako nije imao pojma o notama i kolegama je pjevušio melodiju da je oni zapišu, komičarski je genij bio samouk na klaviru i violončelu te je redovito skladao glazbu za svoja ostvaren</p><p>U zadnjim godinama je jako oslabio te je umro u snu na Božić 1977., u Veveyju u Švicarskoj, u dobi od 88 godina.</p><p>Njegovo tijelo je ukrala skupina poljskih i bugarskih mehaničara u pokušaju da iznude nešto novca od njegove obitelji. Plan je propao, lopovi su uhićeni, a tijelo je ponovno pokopano 11 tjedana poslije blizu Ženevskog jezera.</p><p>Ovaj put je tijelo pokopano ispod debelog sloja betona kako bi se spriječili mogući ponovni pokušaji.</p><p> </p>